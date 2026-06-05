Такого обвалу ще не було: де опинилася гривня у світовому антирейтингу валют

Українська гривня увійшла до числа валют, які найбільше втратили в ціні відносно долара США з початку 2026 року. Про це свідчать дані Bloomberg, оприлюднені в інфографіці щодо динаміки світових валют за період із 31 грудня 2025 року по 29 травня 2026 року.

Гривня. Фото: із відкритих джерел

Згідно з рейтингом, гривня посіла 137 місце серед 148 валют та активів, продемонструвавши зниження на 4,68%. Таким чином українська валюта опинилася на 11-й сходинці серед найслабших валют світу за підсумками перших п’яти місяців року.

Гіршу динаміку показали, зокрема, індійська рупія, турецька ліра, єгипетський фунт, ганський седі та лівійський динар. Саме валюта Лівії стала абсолютним аутсайдером рейтингу, обвалившись більш ніж на 16%.

Водночас список найуспішніших валют очолила замбійська квача, яка зміцнилася більш ніж на 20%. До трійки лідерів також увійшли ізраїльський шекель та російський рубль, які додали понад 13% та 11% відповідно.

Експерти зазначають, що позиції гривні продовжують залежати від низки факторів, пов’язаних із війною. Насамперед це значні бюджетні видатки, потреба у зовнішньому фінансуванні та постійні безпекові ризики. Додатковий тиск створюють імпортні потреби економіки та високий попит на іноземну валюту.

Водночас ситуація на валютному ринку залишається контрольованою. Національний банк продовжує активно використовувати валютні інтервенції для згладжування різких коливань курсу та підтримки фінансової стабільності.

Фінансові аналітики нагадують, що валютні рейтинги відображають не лише внутрішню економічну ситуацію в окремих країнах. На курси впливають також глобальні процеси – рішення центральних банків, ціни на сировину, стан міжнародної торгівлі, геополітичні ризики та настрої інвесторів. Проте майже 5-відсоткове послаблення гривні свідчить, що девальваційний тиск на українську валюту у 2026 році поки що зберігається.

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