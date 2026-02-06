logo

Такого от Украины не ожидали: какой рекорд был установлен вопреки войне
Такого от Украины не ожидали: какой рекорд был установлен вопреки войне

В январе из-за механизмов Всемирного банка Украина привлекла 3,1 млрд долларов финансовой помощи

6 февраля 2026, 14:10
Автор:
Клименко Елена

По состоянию на 1 февраля 2026 г. международные резервы Украины, по предварительным оценкам, выросли до 57,7 млрд долларов, установив новый исторический рекорд. Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Такого от Украины не ожидали: какой рекорд был установлен вопреки войне

Фото: из открытых источников

За январь объем резервов увеличился на 357,8 млн долларов. Основным драйвером роста стало поступление внешней финансовой помощи, в значительной степени перекрывшей расходы на валютные интервенции НБУ и платежи по государственному долгу в иностранной валюте.

В частности, в январе на валютные счета правительства в Нацбанке поступило 3,1 млрд долларов из-за финансовых механизмов Всемирного банка. В то же время Украина произвела выплаты по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте на сумму 310,7 млн. долларов. Отдельно было перечислено 171,6 млн. долларов Международному валютному фонду.

Национальный банк также продолжал валютные интервенции по стабилизации рынка. Чистая продажа валюты регулятором в январе составила 3,7 млрд долларов, что на 20,7% меньше по сравнению с декабрем.

В НБУ отмечают, что текущий уровень международных резервов позволяет профинансировать около шести месяцев будущего импорта, что является важнейшим показателем финансовой устойчивости страны.

Всего за 2025 год международные резервы Украины выросли более чем на 30% и достигли 57,3 млрд долларов, что стало самым высоким уровнем за весь период независимости. В прошлом году государство получило беспрецедентную международную финансовую поддержку — 52,4 млрд долларов от Европейского Союза, Канады, МВФ, Банка развития Совета Европы и через программы Всемирного банка.

Кроме того, в 2025 году Украина привлекла более 3,3 млрд долларов благодаря размещению валютных облигаций внутреннего государственного займа, что также способствовало укреплению резервов.

Как уже писали "Комментарии", украинская энергетическая система постепенно выходит из сложного периода, но это улучшение носит временный характер. Уже летом страна может снова столкнуться с серьезными ограничениями в снабжении электроэнергией, предупреждает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью УНИАН.



