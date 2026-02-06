Такого від України не чекали: який рекорд було встановлено попри війну

Станом на 1 лютого 2026 року міжнародні резерви України, за попередніми оцінками, зросли до 57,7 млрд доларів, встановивши новий історичний рекорд. Про це повідомили у Національному банку України.

Упродовж січня обсяг резервів збільшився на 357,8 млн доларів. Основним драйвером зростання стало надходження зовнішньої фінансової допомоги, яка значною мірою перекрила витрати на валютні інтервенції НБУ та платежі за державним боргом в іноземній валюті.

Зокрема, у січні на валютні рахунки уряду в Нацбанку надійшло 3,1 млрд доларів через фінансові механізми Світового банку. Водночас Україна здійснила виплати з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті на суму 310,7 млн доларів. Окремо було перераховано 171,6 млн доларів Міжнародному валютному фонду.

Національний банк також продовжував валютні інтервенції для стабілізації ринку. Чистий продаж валюти регулятором у січні склав 3,7 млрд доларів, що на 20,7% менше порівняно з груднем.

У НБУ зазначають, що поточний рівень міжнародних резервів дозволяє профінансувати близько шести місяців майбутнього імпорту, що є важливим показником фінансової стійкості країни.

Загалом упродовж 2025 року міжнародні резерви України зросли більш ніж на 30% і досягли 57,3 млрд доларів, що стало найвищим рівнем за весь період незалежності. Минулого року держава отримала безпрецедентну міжнародну фінансову підтримку — 52,4 млрд доларів від Європейського Союзу, Канади, МВФ, Банку розвитку Ради Європи та через програми Світового банку.

Крім того, у 2025 році Україна залучила понад 3,3 млрд доларів завдяки розміщенню валютних облігацій внутрішньої державної позики, що також сприяло зміцненню резервів.

