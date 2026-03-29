logo

BTC/USD

66290

ETH/USD

1993.92

USD/UAH

43.84

EUR/UAH

50.49

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Тарифы с 1 апреля: что реально изменится
commentss НОВОСТИ Все новости

Тарифы с 1 апреля: что реально изменится

С 1 апреля в Украине не повышают тарифы на газ и свет, однако часть украинцев все же могут почувствовать изменения в платежках

29 марта 2026, 21:58
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

С 1 апреля 2026 г. тарифы на основные коммунальные услуги в Украине останутся без изменений, однако в некоторых случаях украинцы могут столкнуться с корректировкой цен.

Изменения в тарифах с 1 апреля

В частности, стоимость электроэнергии для населения сохраняется на уровне 4,32 грн за кВт-ч. При этом продолжает действовать ночной тариф — 2,16 грн, а для тех, кто использует электроотопление — 2,64 грн в пределах установленного лимита.

Цена на газ также не меняется: большинство потребителей и дальше будут платить 7,96 грн за кубометр в пределах годового тарифа.

В то же время, ситуация с водоснабжением остается менее прогнозируемой. На этот вид услуг не распространяется мораторий, поэтому тарифы могут пересматриваться.

Часть тарифов регулируется государством, однако значительное количество водоканалов подчиняется местным властям, которые самостоятельно определяют стоимость услуг. Именно поэтому в отдельных городах возможно повышение цен на воду.

Специалисты рекомендуют жителям проверять актуальные тарифы на сайтах своих водоканалов, так как они могут отличаться в зависимости от региона.

Таким образом, несмотря на стабильность тарифов на газ и электроэнергию, отдельные платежки могут измениться из-за локальных решений по стоимости водоснабжения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Соломенском районе Киева произошла трагедия с участием подростков, находившихся на крыше поезда.
Как сообщили в ГСЧС Украины, вызов поступил около 17.23. Спасателям сообщили, что на крыше вагона находятся трое подростков. По прибытии на место происшествия специалисты обнаружили одного погибшего парня. Еще два подростка получили многочисленные ожоги.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/novynylive/192578
Теги:

Новости

Все новости