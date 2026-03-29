Тарифы с 1 апреля: что реально изменится

С 1 апреля 2026 г. тарифы на основные коммунальные услуги в Украине останутся без изменений, однако в некоторых случаях украинцы могут столкнуться с корректировкой цен.

Изменения в тарифах с 1 апреля

В частности, стоимость электроэнергии для населения сохраняется на уровне 4,32 грн за кВт-ч. При этом продолжает действовать ночной тариф — 2,16 грн, а для тех, кто использует электроотопление — 2,64 грн в пределах установленного лимита.

Цена на газ также не меняется: большинство потребителей и дальше будут платить 7,96 грн за кубометр в пределах годового тарифа.

В то же время, ситуация с водоснабжением остается менее прогнозируемой. На этот вид услуг не распространяется мораторий, поэтому тарифы могут пересматриваться.

Часть тарифов регулируется государством, однако значительное количество водоканалов подчиняется местным властям, которые самостоятельно определяют стоимость услуг. Именно поэтому в отдельных городах возможно повышение цен на воду.

Специалисты рекомендуют жителям проверять актуальные тарифы на сайтах своих водоканалов, так как они могут отличаться в зависимости от региона.

Таким образом, несмотря на стабильность тарифов на газ и электроэнергию, отдельные платежки могут измениться из-за локальных решений по стоимости водоснабжения.



