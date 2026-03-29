Тарифи з 1 квітня: що реально зміниться
Тарифи з 1 квітня: що реально зміниться

З 1 квітня в Україні не підвищують тарифи на газ і світло, однак частина українців все ж може відчути зміни в платіжках

29 березня 2026, 21:58
Ткачова Марія

Із 1 квітня 2026 року тарифи на основні комунальні послуги в Україні залишаться без змін, однак у деяких випадках українці можуть зіткнутися з коригуванням цін.

Зміни у тарифах з 1 квітня

Зокрема, вартість електроенергії для населення зберігається на рівні 4,32 грн за кВт-год. При цьому продовжує діяти нічний тариф — 2,16 грн, а для тих, хто використовує електроопалення, — 2,64 грн у межах встановленого ліміту.

Ціна на газ також не змінюється: більшість споживачів і надалі платитимуть 7,96 грн за кубометр у межах річного тарифу.

Водночас ситуація з водопостачанням залишається менш прогнозованою. На цей вид послуг не поширюється мораторій, тому тарифи можуть переглядатися.

Частину тарифів регулює держава, однак значна кількість водоканалів підпорядковується місцевій владі, яка самостійно визначає вартість послуг. Саме тому в окремих містах можливе підвищення цін на воду.

Фахівці рекомендують жителям перевіряти актуальні тарифи на сайтах своїх водоканалів, адже вони можуть відрізнятися залежно від регіону.

Таким чином, попри загальну стабільність тарифів на газ і електроенергію, окремі платіжки можуть змінитися через локальні рішення щодо вартості водопостачання.

Джерело: https://t.me/novynylive/192578
