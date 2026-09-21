Украина без денег ЕС: сколько еще продержится страна

Украинские политики и эксперты акцентируют внимание на дефиците бюджета и отмечают, что скоро не хватит денег на пенсионеров и армию. Проблемы признал и президент Украины Владимир Зеленский. Пока акцент на получении помощи от ЕС, однако что будет со страной, если партнеры вовремя не предоставят деньги. Возможные последствия для Украины смоделировал искусственный интеллект.

Украина-ЕС. Фото портал "Комментарии"

По оценке чат-бота Gemini, первые серьезные последствия могут проявиться уже в течение 1-3 месяцев. Главная проблема – дефицит средств в государственной казне. В такой ситуации правительство, как считает чат-бот, может столкнуться с задержками зарплат бюджетникам, пенсиям и стипендиям. Другой вариант – эмиссия гривны, которая, по прогнозу Gemini, приведет к быстрой инфляции и девальвации.

Через 3-6 месяцев трудности могут перейти конкретно на фронт. Собственные налоговые поступления преимущественно направляются в армию, поэтому потеря внешней поддержки будет означать дефицит снарядов, техники и задержки с военными.

В то же время, Gemini не прогнозирует мгновенного полного коллапса. Украина, по мнению чат-бота, будет вынуждена перейти в режим жесткой экономии, искать внутренние резервы и обращаться к другим партнерам.

Чат-бот Grok называет гораздо более жесткие термины. По его оценке, если финансирование остановится, кассовый разрыв в десятки миллиардов долларов может попасть уже осенью.

Чат-бот указывает на возможные проблемы с зарплатами военных и социальными выплатами. В октябре-ноябре могут возникнуть серьезные трудности с пенсиями и с помощью переселенцев.

Далее, по прогнозу Grok, возможны эмиссия гривны, скачок инфляции и девальвация. Отдельный риск – энергетика: из-за нехватки денег может замедлиться ремонт поврежденной инфраструктуры.

Армия, по этому сценарию, не прекратит существовать мгновенно, однако поставки боеприпасов и дронов могут замедлиться. Если новых траншей не будет до конца года, Grok ожидает предел финансового коллапса уже зимой 2026-2027 годов.

Чат-бот DeepSeek называет главной проблемой именно кассовый разрыв. По его оценке, в 2026 году Украине нужно 45 млрд долл. внешнего финансирования, из которых около 35 млрд долл. уже подтверждено.

Без средств ЕС, считает чат-бот, властям придется выбирать между задержкой выплат, сокращением программ и эмиссией гривны. Последняя, по его прогнозу, будет означать инфляцию и девальвацию.

DeepSeek напоминает об оценках, по которым еще в марте без кредита ЕС Киев мог остаться без денег на зарплаты госслужащим и армию до лета. В апреле, по приведенным чат-ботом данным, средств в казне оставалось примерно на два месяца.

На сентябрь 2026 года DeepSeek оценивает задержку помощи ЕС примерно в 4 млрд долл., а дефицит оборонного бюджета — в 27 млрд долларов. В его сценарии осень-зима 2026 может стать точкой невозврата, если финансирование не возобновится.

Все три чата сходятся в одном: прекращение финансирования ЕС не будет означать мгновенного обвала, но создаст острый дефицит средств. Первыми рискуют пострадать бюджетные и социальные выплаты, далее курс гривны, инфляция, энергетика и оборонное обеспечение.

Ответы чат-ботов не сошлись в терминах. Gemini говорит о 1-3 месяцах до первых проблем и 3-6 месяцев до серьезного удара по фронту. Grok ожидает проблем уже осенью, а предел финансового коллапса переносит на зиму 2026-2027 годов. DeepSeek называет осень-зиму 2026 критическим периодом.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по мнению народной депутатки Ирины Фриз, нужно делать, чтобы выйти из бюджетного кризиса.



