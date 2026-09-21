logo

BTC/USD

86017

ETH/USD

2757.01

USD/UAH

44.71

EUR/UAH

51.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Финансы 2026 Украина без денег ЕС: сколько еще продержится страна
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина без денег ЕС: сколько еще продержится страна

Искусственный интеллект оценил последствия прекращения финансирования ЕС для Украины и назвал возможные сроки проблем с выплатами и армией

21 сентября 2026, 17:56
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Украинские политики и эксперты акцентируют внимание на дефиците бюджета и отмечают, что скоро не хватит денег на пенсионеров и армию. Проблемы признал и президент Украины Владимир Зеленский. Пока акцент на получении помощи от ЕС, однако что будет со страной, если партнеры вовремя не предоставят деньги. Возможные последствия для Украины смоделировал искусственный интеллект.

Украина без денег ЕС: сколько еще продержится страна

Украина-ЕС. Фото портал "Комментарии"

По оценке чат-бота Gemini, первые серьезные последствия могут проявиться уже в течение 1-3 месяцев. Главная проблема – дефицит средств в государственной казне. В такой ситуации правительство, как считает чат-бот, может столкнуться с задержками зарплат бюджетникам, пенсиям и стипендиям. Другой вариант – эмиссия гривны, которая, по прогнозу Gemini, приведет к быстрой инфляции и девальвации.

Через 3-6 месяцев трудности могут перейти конкретно на фронт. Собственные налоговые поступления преимущественно направляются в армию, поэтому потеря внешней поддержки будет означать дефицит снарядов, техники и задержки с военными.

В то же время, Gemini не прогнозирует мгновенного полного коллапса. Украина, по мнению чат-бота, будет вынуждена перейти в режим жесткой экономии, искать внутренние резервы и обращаться к другим партнерам.

Чат-бот Grok называет гораздо более жесткие термины. По его оценке, если финансирование остановится, кассовый разрыв в десятки миллиардов долларов может попасть уже осенью.

Чат-бот указывает на возможные проблемы с зарплатами военных и социальными выплатами. В октябре-ноябре могут возникнуть серьезные трудности с пенсиями и с помощью переселенцев.

Далее, по прогнозу Grok, возможны эмиссия гривны, скачок инфляции и девальвация. Отдельный риск – энергетика: из-за нехватки денег может замедлиться ремонт поврежденной инфраструктуры.

Армия, по этому сценарию, не прекратит существовать мгновенно, однако поставки боеприпасов и дронов могут замедлиться. Если новых траншей не будет до конца года, Grok ожидает предел финансового коллапса уже зимой 2026-2027 годов.

Чат-бот DeepSeek называет главной проблемой именно кассовый разрыв. По его оценке, в 2026 году Украине нужно 45 млрд долл. внешнего финансирования, из которых около 35 млрд долл. уже подтверждено.

Без средств ЕС, считает чат-бот, властям придется выбирать между задержкой выплат, сокращением программ и эмиссией гривны. Последняя, по его прогнозу, будет означать инфляцию и девальвацию.

DeepSeek напоминает об оценках, по которым еще в марте без кредита ЕС Киев мог остаться без денег на зарплаты госслужащим и армию до лета. В апреле, по приведенным чат-ботом данным, средств в казне оставалось примерно на два месяца.

На сентябрь 2026 года DeepSeek оценивает задержку помощи ЕС примерно в 4 млрд долл., а дефицит оборонного бюджета — в 27 млрд долларов. В его сценарии осень-зима 2026 может стать точкой невозврата, если финансирование не возобновится.

Все три чата сходятся в одном: прекращение финансирования ЕС не будет означать мгновенного обвала, но создаст острый дефицит средств. Первыми рискуют пострадать бюджетные и социальные выплаты, далее курс гривны, инфляция, энергетика и оборонное обеспечение.

Ответы чат-ботов не сошлись в терминах. Gemini говорит о 1-3 месяцах до первых проблем и 3-6 месяцев до серьезного удара по фронту. Grok ожидает проблем уже осенью, а предел финансового коллапса переносит на зиму 2026-2027 годов. DeepSeek называет осень-зиму 2026 критическим периодом.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по мнению народной депутатки Ирины Фриз, нужно делать, чтобы выйти из бюджетного кризиса.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости