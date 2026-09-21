Україна без грошей ЄС: скільки ще протримається країна

Українські політики та експерти акцентують увагу на дефіциті бюджету та зауважують, що скоро не вистачатиме грошей на пенсіонерів та армію. Проблеми визнав і президент України Володимир Зеленський. Наразі акцент на отримання допомоги від ЄС, однак що буде з країною, якщо партнери вчасно не нададуть гроші. Можливі наслідки для України змоделював штучний інтелект.

Україна-ЄС. Фото портал "Коментарі"

За оцінкою чат-бота Gemini, перші серйозні наслідки можуть проявитися вже протягом 1-3 місяців. Головна проблема — дефіцит коштів у державній казні. У такій ситуації уряд, як вважає чат-бот, може зіткнутися із затримками зарплат бюджетникам, пенсій та стипендій. Інший варіант — емісія гривні, яка, за прогнозом Gemini, призведе до швидкої інфляції та девальвації.

Через 3-6 місяців проблеми можуть перейти безпосередньо на фронт. Власні податкові надходження переважно спрямовуються на армію, тому втрата зовнішньої підтримки означатиме дефіцит снарядів, техніки та затримки із забезпеченням військових.

Водночас Gemini не прогнозує миттєвого повного колапсу. Україна, на думку чат-бота, буде змушена перейти в режим жорсткої економії, шукати внутрішні резерви та звертатися до інших партнерів.

Чат-бот Grok називає значно жорсткіші терміни. За його оцінкою, якщо фінансування зупиниться, касовий розрив у десятки мільярдів доларів може вдарити вже восени.

Чат-бот вказує на можливі проблеми із зарплатами військових та соціальними виплатами. У жовтні-листопаді можуть виникнути серйозні труднощі з пенсіями та допомогою переселенцям.

Далі, за прогнозом Grok, можливі емісія гривні, стрибок інфляції та девальвація. Окремий ризик — енергетика: через нестачу грошей може сповільнитися ремонт пошкодженої інфраструктури.

Армія, за цим сценарієм, не припинить існувати миттєво, однак постачання боєприпасів і дронів може сповільнитися. Якщо нових траншів не буде до кінця року, Grok очікує межу фінансового колапсу вже взимку 2026-2027 років.

Чат-бот DeepSeek називає головною проблемою саме касовий розрив. За його оцінкою, у 2026 році Україні потрібно 45 млрд дол. зовнішнього фінансування, з яких близько 35 млрд дол. уже підтверджено.

Без коштів ЄС, вважає чат-бот, владі доведеться обирати між затримкою виплат, скороченням програм та емісією гривні. Остання, за його прогнозом, означатиме інфляцію та девальвацію.

DeepSeek нагадує про оцінки, за якими ще у березні без кредиту ЄС Київ міг залишитися без грошей на зарплати держслужбовцям та армію до початку літа. У квітні, за наведеними чат-ботом даними, коштів у казні залишалося приблизно на два місяці.

На вересень 2026 року DeepSeek оцінює затримку допомоги ЄС приблизно у 4 млрд дол., а дефіцит оборонного бюджету — у 27 млрд дол. У його сценарії осінь-зима 2026 року може стати точкою неповернення, якщо фінансування не відновиться.

Усі три чат-боти сходяться в одному: припинення фінансування ЄС не означатиме миттєвого обвалу, але створить гострий дефіцит коштів. Першими ризикують постраждати бюджетні та соціальні виплати, далі — курс гривні, інфляція, енергетика й оборонне забезпечення.

Відповіді чат-ботів не зійшлися в термінах. Gemini говорить про 1-3 місяці до перших проблем і 3-6 місяців до серйозного удару по фронту. Grok очікує проблем уже восени, а межу фінансового колапсу переносить на зиму 2026-2027 років. DeepSeek називає осінь-зиму 2026 року критичним періодом.

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