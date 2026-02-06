Украина передумала выполнять жесткий ультиматум партнеров: чем это чревато

Власти Украины пытаются смягчить условия резонансного налогового законопроекта, который был согласован в рамках получения кредита от Международного валютного фонда на сумму 8 млрд долларов. Речь идет о повышении налоговой нагрузки на физических лиц – предпринимателей, что вызвало жесткую реакцию общества, сообщают источники Bloomberg.

Налоги. Фото: из открытых источников

Изначально проект предусматривал введение налога на добавленную стоимость для самозанятых предпринимателей с годовым доходом свыше 1 млн гривен. На этот шаг Киев согласился в ноябре 2025 года, когда получил предварительное одобрение кредитной программы МВФ. Однако после резкой общественной критики чиновники начали пересматривать позицию.

По данным источников агентства, против инициативы сейчас выступают президент Владимир Зеленский, премьер-министр Юлия Свириденко и значительная часть народных депутатов. Один из собеседников Bloomberg утверждает, что Зеленский в частном разговоре упрекнул министра финансов Сергея Марченко за согласие на столь непопулярные условия. В Минфине эти сообщения официально не комментируют.

В настоящее время Министерство финансов готовит смягченную версию законопроекта. Рассматривается вариант повышения порога дохода для обязательной уплаты НДС до 2 или даже 4 млн гривен в год. Хотя документ планировали внести на рассмотрение правительства еще в прошлом месяце, подача была отложена до 10 февраля.

Даже в обновленном виде законопроект остается крайне чувствительным для малого бизнеса. Предприниматели и без того несут значительные расходы из-за перебоев с электроснабжением и вынужденного перехода на генераторы.

При этом МВФ, по словам источников, демонстрирует большую гибкость в переговорах, стремясь сохранить программу сотрудничества. На это указывает и недавний визит главы фонда Кристалины Георгиевой в Киев. Окончательное решение по четырехлетнему пакету помощи ожидается позже в этом месяце, а подготовка налогового законопроекта остается обязательным условием.

