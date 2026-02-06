Україна передумала виконувати жорсткий ультиматум партнерів: чим це загрожує

Влада України намагається пом'якшити умови резонансного податкового законопроекту, який був узгоджений у рамках отримання кредиту від Міжнародного валютного фонду на суму 8 млрд доларів. Йдеться про підвищення податкового навантаження на фізичних осіб – підприємців, що спричинило жорстку реакцію суспільства, повідомляють джерела Bloomberg.

Податки Фото: із відкритих джерел

Спочатку проект передбачав запровадження податку на додану вартість для самозайнятих підприємців із річним доходом понад 1 млн гривень. На цей крок Київ погодився у листопаді 2025 року, коли отримав попереднє схвалення кредитної програми МВФ. Однак після різкої суспільної критики урядовці почали переглядати позицію.

За даними джерел агентства, проти ініціативи зараз виступають президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Юлія Свириденко та значна частина народних депутатів. Один із співрозмовників Bloomberg стверджує, що Зеленський у приватній розмові дорікнув міністру фінансів Сергію Марченку за згоду на такі непопулярні умови. У Мінфіні ці повідомлення офіційно не коментують.

Наразі Міністерство фінансів готує пом'якшену версію законопроекту. Розглядається варіант підвищення порога доходу для обов'язкової сплати ПДВ до 2 чи навіть 4 млн. гривень на рік. Хоча документ планували внести на розгляд уряду ще минулого місяця, подання було відкладено до 10 лютого.

Навіть у оновленому вигляді законопроект залишається вкрай чутливим для малого бізнесу. Підприємці і так несуть значні витрати через перебої з електропостачанням і вимушеного переходу на генератори.

При цьому МВФ, за словами джерел, демонструє більшу гнучкість у переговорах, прагнучи зберегти програму співробітництва. На це вказує і нещодавній візит голови фонду Кристаліни Георгієвої до Києва. Остаточне рішення щодо чотирирічного пакету допомоги очікується пізніше цього місяця, а підготовка податкового законопроекту залишається обов'язковою умовою.

