Украина рискует потерять $1,66 млрд: МВФ назвал жесткие условия для следующего транша

Следующий транш Международного валютного фонда для Украины оказался под риском из-за недостаточного прогресса в выполнении ряда ключевых обязательств. Об этом после встречи с миссией МВФ в Киеве сообщила глава парламентского Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

МВФ. Фото: из открытых источников

По ее словам, в ходе переговоров основное внимание было сосредоточено именно на законопроектах, которые Украина должна принять или подписать для продолжения финансирования. Речь идет о следующем транше в размере $1,66 млрд.

Первой задачей остается подписание уже принятого законопроекта №15111-д о налогообложении цифровых платформ. Однако документ до сих пор не подписан из-за противоречивой поправки, связанной с политически значимыми лицами – PEP. По словам Подласой, эта норма также создает риск для финансирования Украины со стороны Европейского Союза.

Кроме того, Верховная Рада должна принять сопроводительный законопроект №15112-д, касающийся налогообложения посылок.

Среди других требований – изменения в законодательство о независимости НКРЭКУ и усовершенствование процедуры назначения ее членов. Отдельно парламенту следует назначить новых членов Счетной палаты. Этот вопрос стал особенно актуален после того, как во вторник депутаты не смогли провести соответствующее голосование.

Правительство также должно подать в Верховную Раду еще три законопроекта. В то же время, их принятие именно в 2026 году не является необходимым условием для получения ближайшего финансирования.

По словам Подласой, остальные структурные маяки зависят от решений Кабинета министров и других государственных органов, поэтому задержек с их выполнением возникать не должно.

Ситуация важна не только из-за самого транша МВФ. Выполнение программы сотрудничества с Фондом остается одним из условий получения финансовой помощи от ЕС. Задержка может поставить под вопрос значительно больший объем внешнего финансирования Украины.

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