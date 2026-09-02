Україна ризикує втратити $1,66 млрд: МВФ назвав жорсткі умови для наступного траншу

Наступний транш Міжнародного валютного фонду для України опинився під ризиком через недостатній прогрес у виконанні низки ключових зобов’язань. Про це після зустрічі з місією МВФ у Києві повідомила голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

МВФ. Фото: з відкритих джерел

За її словами, під час переговорів основна увага була зосереджена саме на законопроєктах, які Україна має ухвалити або підписати для продовження фінансування. Йдеться про наступний транш обсягом $1,66 млрд.

Першим завданням залишається підписання вже ухваленого законопроєкту №15111-д щодо оподаткування цифрових платформ. Однак документ досі не підписаний через суперечливу поправку, пов’язану з політично значущими особами – PEP. За словами Підласої, ця норма також створює ризики для фінансування України з боку Європейського Союзу.

Крім того, Верховна Рада має ухвалити супровідний законопроєкт №15112-д, який стосується оподаткування посилок.

Серед інших вимог – зміни до законодавства про незалежність НКРЕКП та вдосконалення процедури призначення її членів. Окремо парламенту потрібно призначити нових членів Рахункової палати. Це питання стало особливо актуальним після того, як у вівторок депутати не змогли провести відповідне голосування.

Уряд також має подати до Верховної Ради ще три законопроєкти. Водночас їхнє ухвалення саме у 2026 році не є необхідною умовою для отримання найближчого фінансування.

За словами Підласої, решта структурних маяків залежить від рішень Кабінету міністрів та інших державних органів, тому затримок із їх виконанням виникати не повинно.

Ситуація важлива не лише через сам транш МВФ. Виконання програми співпраці з Фондом залишається однією з умов отримання фінансової допомоги від ЄС. Тож затримка може поставити під питання значно більший обсяг зовнішнього фінансування України.

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