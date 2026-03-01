logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

50.87

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Финансы 2026 Украина среди лидеров: какие страны ощутят наибольший рост цен в 2026-м
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина среди лидеров: какие страны ощутят наибольший рост цен в 2026-м

Украина вошла в ТОП-15 стран по прогнозированному росту цен на продукты в 2026 году

1 марта 2026, 22:04
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Украина вошла в список 15 стран мира, где в 2026 году прогнозируется наибольший рост цен на продукты питания. Согласно Food Inflation Forecast, продовольственная инфляция в стране может достичь 9,2% в годовом исчислении.

Украина среди лидеров: какие страны ощутят наибольший рост цен в 2026-м

Рост цен на продукты в 2026 году в Украине

Лидером рейтинга стал Иран, где ожидается рост стоимости продовольствия на 55,9%. Такие показатели связаны с внутренними экономическими проблемами, валютными колебаниями и внешними ограничениями.

Среди стран с высокими темпами продовольственной инфляции также государства Африки к югу от Сахары. В Нигерии прогнозируют повышение цен на 17,1%, в Анголе – на 14,8%, в Замбии – на 10,8%, в Эфиопии – на 10,1%.

Аналитики отмечают, что во многих странах уровень продовольственной инфляции зависит от валютных колебаний, высокой импортной зависимости и перебоев со снабжением. Для Украины дополнительным фактором остается последствия войны и логистические вызовы.

Окончательная динамика цен зависит от макроэкономической стабильности, урожая и ситуации на мировых рынках продовольствия.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в материале The Guardian эксперты по психологии и нейронауке объяснили, как принимать сложные решения — в частности те, которые могут изменить повседневную жизнь. Речь идет не только о глобальных шагах типа смены работы или переезда, но и о более "бытовых" выборах — например, завести домашнее животное.
Специалисты отмечают: обычный список "за" и "против" не всегда работает, ведь человек не полностью рационален. Эмоции, интуиция и внутренние мотивы могут быть не менее информативны, чем логические аргументы. Один из простых способов проверить свое настоящее желание — мысленно подбросить монету и обратить внимание на то, какого результата вы ожидаете с надеждой. Еще один совет – представить себя в будущем после принятия решения. Такое "ментальное путешествие во времени" позволяет понять, соответствует ли выбранный вариант вашему видению хорошей жизни через несколько месяцев или лет. Часто именно страх неизвестного, а не само решение становится главным препятствием.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.visualcapitalist.com/mapped-where-food-inflation-will-hit-hardest-in-2026/
Теги:

Новости

Все новости