Україна серед лідерів: які країни відчують найбільший ріст цін у 2026-му
commentss НОВИНИ Всі новини

Україна серед лідерів: які країни відчують найбільший ріст цін у 2026-му

Україна увійшла до ТОП-15 країн за прогнозованим зростанням цін на продукти у 2026 році

1 березня 2026, 22:04
Україна увійшла до переліку 15 країн світу, де у 2026 році прогнозується найбільше зростання цін на продукти харчування. Відповідно до Food Inflation Forecast, продовольча інфляція в країні може сягнути 9,2% у річному вимірі.

Лідером рейтингу став Іран, де очікується зростання вартості харчів на 55,9%. Такі показники пов’язані з внутрішніми економічними проблемами, валютними коливаннями та зовнішніми обмеженнями.

Серед країн із найвищими темпами продовольчої інфляції також держави Африки на південь від Сахари. У Нігерії прогнозують підвищення цін на 17,1%, в Анголі — на 14,8%, у Замбії — на 10,8%, в Ефіопії — на 10,1%.

Аналітики зазначають, що у багатьох країнах рівень продовольчої інфляції залежить від валютних коливань, високої імпортної залежності та перебоїв із постачанням. Для України додатковим фактором залишаються наслідки війни та логістичні виклики.

Остаточна динаміка цін залежатиме від макроекономічної стабільності, врожаю та ситуації на світових ринках продовольства.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у матеріалі The Guardian експерти з психології та нейронауки пояснили, як ухвалювати складні рішення — зокрема ті, що можуть змінити повсякденне життя. Йдеться не лише про глобальні кроки на кшталт зміни роботи чи переїзду, а й про більш "побутові" вибори — наприклад, завести домашню тварину.
Фахівці наголошують: звичайний список "за" і "проти" не завжди працює, адже людина не є повністю раціональною. Емоції, інтуїція та внутрішні мотиви можуть бути не менш інформативними, ніж логічні аргументи. Один із простих способів перевірити своє справжнє бажання — уявно підкинути монету й звернути увагу на те, якого результату ви очікуєте з надією. Ще одна порада — уявити себе в майбутньому після прийняття рішення. Така "ментальна подорож у часі" дозволяє зрозуміти, чи відповідає обраний варіант вашому баченню доброго життя через кілька місяців або років. Часто саме страх невідомого, а не саме рішення, стає головною перешкодою.



Джерело: https://www.visualcapitalist.com/mapped-where-food-inflation-will-hit-hardest-in-2026/
