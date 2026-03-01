Україна серед лідерів: які країни відчують найбільший ріст цін у 2026-му

Україна увійшла до переліку 15 країн світу, де у 2026 році прогнозується найбільше зростання цін на продукти харчування. Відповідно до Food Inflation Forecast, продовольча інфляція в країні може сягнути 9,2% у річному вимірі.

Зростання цін на продукти у 2026 році в Україні

Лідером рейтингу став Іран, де очікується зростання вартості харчів на 55,9%. Такі показники пов’язані з внутрішніми економічними проблемами, валютними коливаннями та зовнішніми обмеженнями.

Серед країн із найвищими темпами продовольчої інфляції також держави Африки на південь від Сахари. У Нігерії прогнозують підвищення цін на 17,1%, в Анголі — на 14,8%, у Замбії — на 10,8%, в Ефіопії — на 10,1%.

Аналітики зазначають, що у багатьох країнах рівень продовольчої інфляції залежить від валютних коливань, високої імпортної залежності та перебоїв із постачанням. Для України додатковим фактором залишаються наслідки війни та логістичні виклики.

Остаточна динаміка цін залежатиме від макроекономічної стабільності, врожаю та ситуації на світових ринках продовольства.

