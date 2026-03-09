Украина упустила последний шанс: нардепы уже не скрывают проблем

Долги Украины увеличиваются, однако власти упустили шанс на реструктуризацию долгов. В Раде сообщили, что страна может получить почти триллион дефицита.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что дефицит бюджета растет каждый год. В 2024-м, когда он превысил 600 миллиардов гривен, по его словам, в Раде уже били тревогу. В 2025-м, объяснил политик, прогнозировали дефицит в 800 миллиардов, а получили 830 миллиардов. В этом году, по его словам, он может достичь фантастического 1 триллиона гривен.

"Можно ли это быстро починить? Нет, потому что на проблему годами не обращали внимания. И теперь, когда война на Ближнем Востоке подняла глобальные цены на топливо, ситуация для нас становится еще тяжелее. Потому что крупнейшие его потребители в Украине — армия и аграрии, особенно сейчас, накануне посевной. Не говорю о рядовых гражданах, которые будут платить дороже всех товаров и услуг, потому что подорожает и производство, и логистика”, — пояснил политик.

По его словам, власти обязаны были провести реструктуризацию долгов в 2022 году. Тогда, объяснил политик, ситуация на международных рынках, отношение и доверие партнеров к Украине позволяли это сделать. Но, по его словам, время было упущено.

"Сейчас антикризисные менеджеры от власти уповают на помощь МВФ, но умалчивают главное — все эти средства пойдут на обслуживание имеющегося долга перед тем же МВФ. Даже не на погашение. На обслуживание долга в 2022-2025 годах Украина потратила 1,3+ трлн грн. Для понимания это как весь наш госбюджет образца 2021 года. Чтобы отдать все государственные заимствования, каждый гражданин Украины должен заплатить 8,2 тысячи долларов”, — подытожил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что ударит по каждому украинцу.