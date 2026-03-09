Україна втратила останній шанс: нардепи вже не приховують проблем

Борги України збільшуються, однак влада втратила шанс на реструктуризацію боргів. В Раді повідомили, що країна може отримати майже трильйон дефіциту.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков зазначив, що дефіцит бюджету росте щороку. У 2024-му, коли він перевищив 600 мільярдів гривень, за його словами, в Раді вже били на сполох. У 2025-му, пояснив політик, прогнозували дефіцит у 800 мільярдів, а отримали 830 мільярдів. Цьогоріч, за його словами, він може сягнути фантастичного 1 трильйону гривень.

“Чи можна це швидко полагодити? Ні, бо на проблему роками не звертали уваги. І тепер, коли війна на Близькому Сході підняла глобальні ціни на пальне, ситуація для нас стає ще важчою. Бо найбільші його споживачі в Україні — армія та аграрії, особливо зараз, напередодні посівної. Не кажу про пересічних громадян, які платитимуть дорожче за всі товари і послуги, бо здорожчає і виробництво, і логістика”, — пояснив політик.

За його словами, влада зобовʼязана була провести реструктуризацію боргів у 2022 році. Тоді, пояснив політик, ситуація на міжнародних ринках, ставлення і довіра партнерів до України дозволяли це зробити. Але, за його словами, час було згаяно.

“Зараз антикризові менеджери від влади уповають на допомогу МВФ, але замовчують головне — усі ці кошти підуть на обслуговування наявного боргу перед тим же МВФ. Навіть не на погашення. На обслуговування боргу у 2022-2025 роках Україна витратила 1,3+ трлн грн. Для розуміння, це як весь наш держбюджет зразка 2021 року. Щоб віддати усі державні запозичення, кожен громадянин України мав би сплатити 8,2 тисячі доларів”, — підсумував він.

