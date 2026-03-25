"Украина заняла третье место по продажам Bentley в Европе": что известно

Российская пропаганда распространяет информацию, что Украина якобы заняла третье место по продажам Bentley в Европе.

В Центре стратегических коммуникаций опровергли информацию, отметив, что это манипуляция. Данные о третьем месте Украины распространяют российские пропагандистские СМИ, как цитируют подозреваемую в госизмене ведущую Диану Панченко.

Аналитики Центра отметили, что на самом деле автодилер Winner Group Ukraine занял третье место в номинации Best of the Best по результатам оценки Business Performance Matrix.

"Это не рейтинг продаж. Это оценка за 12 KPI, охватывающих все аспекты деятельности дилерского центра — от продаж и маркетинга до операционной эффективности и клиентского опыта", — говорится в сообщении.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российская пропаганда пытается оказать максимальное влияние на украинских защитников. Для этого распространяют новые видео, сгенерированные ИИ.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что фиксируют в TikTok новую волну ИИ-видео, направленных на психологическое давление и деморализацию украинских военнослужащих. Аналитики объясняют, что в этих роликах используются образы детей.

"В части видео сгенерированные "дети дошкольного возраста" плачут за мобилизованным отцом, рассказывают, что мама постоянно унывает, потому что отец на войне, или что в семье появился "новый папа", который плохо к ним относится. Такие сцены обычно созданы в похожем визуальном стиле — на детских площадках или на детских площадках".

Цель кампании ударить по одной из самых чувствительных тем для военных детей.



