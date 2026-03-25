“Україна посіла третє місце за продажами Bentley в Європі”: що відомо

Російська пропаганда поширює інформацію, що Україна нібито посіла третє місце за продажами Bentley в Європі.

Bentley. Фото сайт Bentley

У Центрі стратегічних комунікацій спростували інформацію, зазначивши, що це маніпуляція. Дані про третє місце України поширюють російські пропагандистські ЗМІ, як цитують підозрювану у держзраді ведучу Діану Панченко.

Аналітики Центру зазначили, що насправді: автодилер Winner Group Ukraine посів третє місце у номінації Best of the Best за результатами оцінювання Business Performance Matrix.

“Це — не рейтинг продажів. Це — оцінювання за 12 KPI, що охоплюють усі аспекти діяльності дилерського центру — від продажів і маркетингу до операційної ефективності та клієнтського досвіду”, — йдеться у повідомленні.

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що фіксують у TikTok нову хвилю ШІ-відео, спрямованих на психологічний тиск і деморалізацію українських військовослужбовців. Аналітики пояснюють, у цих роликах використовуються образи дітей.

“У частині відео згенеровані “діти дошкільного віку” плачуть за мобілізованим батьком, розповідають, що мама постійно сумує, бо батько на війні, або що у сім’ї з’явився “новий тато”, який погано до них ставиться. Такі сцени зазвичай створені у схожому візуальному стилі — на дитячих майданчиках або в дитячих садках”, — йдеться у повідомленні.

Мета кампанії вдарити по одній з найчутливіших тем для військових, які мають дітей.



