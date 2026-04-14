Украина заплатит страшную цену за войну на Ближнем Востоке: озвучен тревожный сценарий

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может иметь косвенные последствия для экономики Украины, в частности, из-за дальнейшего роста стоимости энергоносителей. Это, в свою очередь, способно усилить инфляционное давление. Глава Национального банка Украины Андрей Пышный прогнозирует, что дополнительное влияние может увеличить уровень инфляции примерно на 1,5–2,8 процентных пункта. Об этом сообщает Reuters.

Фото: из открытых источников

Глава НБУ подчеркнул, что регулятор и дальше будет придерживаться стратегической цели — постепенного снижения инфляции до уровня 5% в ближайшие три года. Для этого Национальный банк намерен использовать все доступные инструменты монетарной политики.

По словам Пышного, ситуация остается сложной, а темпы роста цен уже ощутимы для украинских потребителей. Он отметил, что нынешняя экономическая ситуация требует аккуратного баланса между сдерживанием инфляции и поддержкой восстановления экономики.

В ближайшее время запланирована серия заседаний и аналитических обсуждений, в ходе которых будет оценено полное влияние глобальных событий на экономическую динамику Украины. Отдельно подчеркивается, что так называемые вторичные эффекты, включая изменения стоимости сырья и удобрений, могут оказаться достаточно существенными для внутреннего рынка.

Кроме того, руководитель НБУ принимает участие в работе украинской делегации на весенних встречах МВФ и Всемирного банка. Основная цель – удержать внимание международных партнеров на последствиях войны России против Украины, несмотря на рост глобального внимания к ситуации на Ближнем Востоке.

