Финансы — Украина заплатит страшную цену за войну на Ближнем Востоке: озвучен тревожный сценарий
Украина заплатит страшную цену за войну на Ближнем Востоке: озвучен тревожный сценарий

Пока внимание международного сообщества сосредоточено на событиях на Ближнем Востоке, Украина может столкнуться с последствиями этого конфликта посредством ускорения инфляционных процессов

14 апреля 2026, 10:35
Автор:
Клименко Елена

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может иметь косвенные последствия для экономики Украины, в частности, из-за дальнейшего роста стоимости энергоносителей. Это, в свою очередь, способно усилить инфляционное давление. Глава Национального банка Украины Андрей Пышный прогнозирует, что дополнительное влияние может увеличить уровень инфляции примерно на 1,5–2,8 процентных пункта. Об этом сообщает Reuters.

Глава НБУ подчеркнул, что регулятор и дальше будет придерживаться стратегической цели — постепенного снижения инфляции до уровня 5% в ближайшие три года. Для этого Национальный банк намерен использовать все доступные инструменты монетарной политики.

По словам Пышного, ситуация остается сложной, а темпы роста цен уже ощутимы для украинских потребителей. Он отметил, что нынешняя экономическая ситуация требует аккуратного баланса между сдерживанием инфляции и поддержкой восстановления экономики.

В ближайшее время запланирована серия заседаний и аналитических обсуждений, в ходе которых будет оценено полное влияние глобальных событий на экономическую динамику Украины. Отдельно подчеркивается, что так называемые вторичные эффекты, включая изменения стоимости сырья и удобрений, могут оказаться достаточно существенными для внутреннего рынка.

Кроме того, руководитель НБУ принимает участие в работе украинской делегации на весенних встречах МВФ и Всемирного банка. Основная цель – удержать внимание международных партнеров на последствиях войны России против Украины, несмотря на рост глобального внимания к ситуации на Ближнем Востоке.

Портал "Комментарии" уже писал, что на временно оккупированных территориях и в ряде подконтрольных России регионов в течение суток прозвучала серия мощных взрывов, сопровождавшихся перебоями с электроснабжением. В частности, в Мелитополе зафиксированы проблемы со светом после вероятного поражения энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.



