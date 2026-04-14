Україна заплатить страшну ціну за війну на Близькому Сході: озвучено тривожний сценарій

Ескалація конфлікту на Близькому Сході може мати непрямі наслідки для економіки України, зокрема через подальше зростання вартості енергоносіїв. Це, у свою чергу, здатне посилити інфляційний тиск. Голова Національного банку України Андрій Пишний прогнозує, що додатковий вплив може збільшити рівень інфляції приблизно на 1,5–2,8 відсоткових пункта. Про це повідомляє Reuters.

Фото: з відкритих джерел

Очільник НБУ наголосив, що регулятор і надалі дотримуватиметься стратегічної мети — поступового зниження інфляції до рівня 5% протягом найближчих трьох років. Для цього Національний банк планує використовувати всі доступні інструменти монетарної політики.

За словами Пишного, ситуація залишається складною, а темпи зростання цін уже відчутні для українських споживачів. Він зауважив, що нинішня економічна ситуація вимагає обережного балансу між стримуванням інфляції та підтримкою відновлення економіки.

Найближчим часом заплановано серію засідань та аналітичних обговорень, під час яких буде оцінено повний вплив глобальних подій на економічну динаміку України. Окремо підкреслюється, що так звані вторинні ефекти, включно зі змінами вартості сировини та добрив, можуть виявитися доволі суттєвими для внутрішнього ринку.

Крім того, керівник НБУ бере участь у роботі української делегації на весняних зустрічах МВФ та Світового банку. Основна мета — утримати увагу міжнародних партнерів на наслідках війни Росії проти України, попри зростання глобальної уваги до ситуації на Близькому Сході.

