Украинцам это не понравится: в МВФ сделали заявление о субсидиях на свет и тепло

Украине необходимо отказываться от государственной поддержки тарифов на тепло и электроэнергию, а также пересмотреть налоговую систему, сделав ее более сбалансированной и справедливой.

Международный валютный фонд. Фото: из открытых источников

Об этом заявила руководительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева во время мероприятий Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает УНИАН.

По ее словам, у нынешней тарифной политики есть понятные социальные причины, однако в долгосрочной перспективе такая практика создает серьезные ограничения для развития экономики.

"Когда я смотрю на Украину, я понимаю причины нынешних решений, но в то же время вижу и помехи. До сих пор субсидируются электроэнергия и отопление – по объективным причинам, мы знаем, почему государство это делает, но от этого придется отказываться. В фискальной сфере тоже много работы", — отметила Георгиева.

Глава МВФ добавила, что фонд сейчас работает над оценкой того, как перераспределить налоговую нагрузку более равномерно и устранить барьеры, сдерживающие развитие частного бизнеса.

В то же время она положительно оценила темпы реформ в Украине в рамках сотрудничества с МВФ, подчеркнув, что результаты выполнения программы во время полномасштабной войны даже лучше, чем в довоенный период.

"Реформы прошли, но они еще не завершены. Я хочу быть максимально откровенной: если страна хочет стать "европейским тигром" – а мне даже больше нравится образ "европейского льва" – то не должно остаться никаких незавершенных реформ", — подчеркнула Георгиева.

Руководитель МВФ поделилась опытом Болгарии, отметив, что структурные преобразования почти всегда сопровождаются сложными социальными последствиями, однако без них невозможен устойчивый экономический рост.

Отдельно она отметила важность завершения евроинтеграционного процесса Украины в четкие и реалистичные сроки, поскольку членство в ЕС, по ее словам, станет сильным стимулом для инвестиций и глубокой интеграции в европейскую экономику.

Георгиева также призвала украинское общество сохранять уверенность, избегать внутренних конфликтов и решительно бороться с коррупцией, подчеркнув, что при таких условиях экономический успех вполне достижим.

Как писал портал "Комментарии", Международный валютный фонд очертил требования , которые Украина должна выполнить для утверждения новой четырехлетней программы финансирования EFF в размере 8,1 млрд долларов. Об этом сообщила официальный представитель фонда Джули Козак.

По ее словам, 26 ноября украинское правительство и миссия МВФ достигли соглашения на уровне персонала. Однако окончательное решение будет принято только после выполнения предыдущих шагов, получения гарантий от международных партнеров и одобрения Исполнительного совета Фонда.