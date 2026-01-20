Українцям це не сподобається: в МВФ зробили заяву про субсидії на світло та тепло

Україні необхідно відмовлятися від державної підтримки тарифів на тепло та електроенергію, а також переглянути податкову систему, зробивши її більш збалансованою та справедливою.

Міжнародний валютний фонд. Фото: з відкритих джерел

Про це заявила керівниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва під час заходів Світового економічного форуму в Давосі, повідомляє УНІАН.

За її словами, нинішня тарифна політика має зрозумілі соціальні причини, однак у довгостроковій перспективі така практика створює серйозні обмеження для розвитку економіки.

"Коли я дивлюся на Україну, я розумію причини нинішніх рішень, але водночас бачу й перешкоди. Досі субсидуються електроенергія та опалення – з об’єктивних причин, ми знаємо, чому держава це робить, але від цього доведеться відмовлятися. У фіскальній сфері також ще багато роботи", — зазначила Георгієва.

Очільниця МВФ додала, що фонд зараз працює над оцінкою того, як перерозподілити податкове навантаження більш рівномірно та усунути бар’єри, які стримують розвиток приватного бізнесу.

Водночас вона позитивно оцінила темпи реформ в Україні в межах співпраці з МВФ, підкресливши, що результати виконання програми під час повномасштабної війни навіть кращі, ніж у довоєнний період.

"Реформи відбулися, але вони ще не завершені. Я хочу бути максимально відвертою: якщо країна хоче стати "європейським тигром" – а мені навіть більше подобається образ "європейського лева" – то не повинно залишитися жодних незавершених реформ", — наголосила Георгієва.

Керівниця МВФ поділилася досвідом Болгарії, зазначивши, що структурні перетворення майже завжди супроводжуються складними соціальними наслідками, проте без них неможливе стійке економічне зростання.

Окремо вона наголосила на важливості завершення євроінтеграційного процесу України в чіткі та реалістичні строки, оскільки членство в ЄС, за її словами, стане сильним стимулом для інвестицій та глибокої інтеграції в європейську економіку.

Георгієва також закликала українське суспільство зберігати впевненість, уникати внутрішніх конфліктів і рішуче боротися з корупцією, підкресливши, що за таких умов економічний успіх є цілком досяжним.

Як писав портал "Коментарі", Міжнародний валютний фонд окреслив вимоги, які Україна має виконати для затвердження нової чотирирічної програми фінансування EFF обсягом 8,1 млрд. доларів. Про це повідомила офіційна представниця фонду Джулі Козак.

За її словами, 26 листопада український уряд та місія МВФ досягли угоди на рівні персоналу. Однак остаточне рішення буде ухвалено лише після виконання низки попередніх кроків, отримання гарантій від міжнародних партнерів та схвалення Виконавчої ради Фонду.