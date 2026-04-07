logo

BTC/USD

68349

ETH/USD

2089.48

USD/UAH

43.58

EUR/UAH

50.32

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Украинцам массово выплачивают по 1500 грн: кто уже получил и когда ждать деньги
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцам массово выплачивают по 1500 грн: кто уже получил и когда ждать деньги

Государство запускает срочную помощь из-за топливного кризиса: выплаты придут автоматически и без ограничений

7 апреля 2026, 12:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Украине стартовали единовременные выплаты по 1500 гривен для миллионов граждан – средства будут поступать в течение апреля автоматически, без дополнительных обращений. Об этом сообщил министр социальной политики Денис Улютин.

Гривна. Фото: из открытых источников

По его словам, помощь получат все граждане, уже являющиеся получателями социальных выплат, а также пенсионеры. Выплаты будут зачисляться на те же счета, на которые люди получают пенсии или другие виды государственной поддержки.

Отдельно организован процесс для тех, кто получает деньги через Укрпочту. Накануне ресурс для выплат был направлен более чем 540 тысячам пенсионеров, и помощь будет поступать вместе с ежемесячной пенсией, чтобы избежать дополнительных визитов почтальонов.

В Министерстве отмечают: обращаться в отделения или подавать заявления не нужно – начисление происходит автоматически. Переводы на банковские счета уже начались и будут продолжаться в ближайшие дни.

Важно, что никаких ограничений на использование средств нет – украинцы могут потратить их по своему усмотрению. По словам министра, эта выплата должна помочь гражданам сгладить шоки от роста цен, вызванного топливным кризисом на фоне событий на Ближнем Востоке.

Ранее Владимир Зеленский анонсировал запуск новых программ поддержки населения, включая дополнительные выплаты для пенсионеров и компенсации расходов на топливо.

Ожидается, что в общей сложности по 1500 гривен в апреле получат около 13 миллионов украинцев, что делает эту программу одной из самых масштабных форм прямой финансовой помощи за последнее время.

Читайте на портале "Комментарии" — народный депутат Ярослав Железняк отметил, что 1500 гривен от президента раздаются не в рамках реформы, не в рамках определенной стратегии, не под какие-то конкретные расчеты, а просто.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости