Украинцам массово выплачивают по 1500 грн: кто уже получил и когда ждать деньги

В Украине стартовали единовременные выплаты по 1500 гривен для миллионов граждан – средства будут поступать в течение апреля автоматически, без дополнительных обращений. Об этом сообщил министр социальной политики Денис Улютин.

По его словам, помощь получат все граждане, уже являющиеся получателями социальных выплат, а также пенсионеры. Выплаты будут зачисляться на те же счета, на которые люди получают пенсии или другие виды государственной поддержки.

Отдельно организован процесс для тех, кто получает деньги через Укрпочту. Накануне ресурс для выплат был направлен более чем 540 тысячам пенсионеров, и помощь будет поступать вместе с ежемесячной пенсией, чтобы избежать дополнительных визитов почтальонов.

В Министерстве отмечают: обращаться в отделения или подавать заявления не нужно – начисление происходит автоматически. Переводы на банковские счета уже начались и будут продолжаться в ближайшие дни.

Важно, что никаких ограничений на использование средств нет – украинцы могут потратить их по своему усмотрению. По словам министра, эта выплата должна помочь гражданам сгладить шоки от роста цен, вызванного топливным кризисом на фоне событий на Ближнем Востоке.

Ранее Владимир Зеленский анонсировал запуск новых программ поддержки населения, включая дополнительные выплаты для пенсионеров и компенсации расходов на топливо.

Ожидается, что в общей сложности по 1500 гривен в апреле получат около 13 миллионов украинцев, что делает эту программу одной из самых масштабных форм прямой финансовой помощи за последнее время.

