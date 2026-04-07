Українцям масово виплачують по 1500 грн: хто вже отримав і коли чекати гроші

В Україні стартували одноразові виплати по 1500 гривень для мільйонів громадян – кошти надходитимуть протягом квітня автоматично, без додаткових звернень. Про це повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін.

За його словами, допомогу отримають усі громадяни, які вже є отримувачами соціальних виплат, а також пенсіонери. Виплати зараховуватимуться на ті ж рахунки, куди люди отримують пенсії чи інші види державної підтримки.

Окремо організовано процес для тих, хто отримує гроші через Укрпошта. Напередодні ресурс для виплат було спрямовано для понад 540 тисяч пенсіонерів, і допомога надходитиме разом із щомісячною пенсією, щоб уникнути додаткових візитів листонош.

У Міністерстві наголошують: звертатися до відділень чи подавати заяви не потрібно – нарахування відбувається автоматично. Перекази на банківські рахунки вже почалися і триватимуть найближчими днями.

Важливо, що жодних обмежень на використання коштів немає – українці можуть витратити їх на власний розсуд. За словами міністра, ця виплата має допомогти громадянам "згладити шоки" від зростання цін, спричиненого паливною кризою на тлі подій на Близькому Сході.

Раніше Володимир Зеленський анонсував запуск нових програм підтримки населення, включно з додатковими виплатами для пенсіонерів та компенсаціями витрат на пальне.

Очікується, що загалом по 1500 гривень у квітні отримають близько 13 мільйонів українців, що робить цю програму однією з наймасштабніших форм прямої фінансової допомоги за останній час.

Читайте також на порталі "Коментарі" — народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що 1500 гривень від президента роздаються не в рамках реформи, не в рамках певної стратегії, не під якісь конкретні розрахунки, а просто.



