Украинцам в феврале выплатят 980, 2000, 3000 или 4500 гривен: кто и на что может рассчитывать

В феврале 2026 украинцы смогут получить несколько видов государственной финансовой поддержки. Речь идет о целевых выплатах, которые будут поступать на "Дія.Картку" и предназначены как для отдельных социальных групп, так и для широкого круга граждан. Размеры пособий колеблются от 980 до 4500 гривен в зависимости от программы.

"ЕКнига" — 980 гривен

Одноразовую выплату получат молодые украинцы, достигшие совершеннолетия в 2025 году или которым исполнится 18 лет в 2026-м. Средства можно потратить исключительно на приобретение книг на украинском языке в течение трех месяцев после зачисления.

"Скрининг здоровья 40+" — 2000 гривен

Программа предусматривает выплату гражданам в возрасте от 40 лет. Деньги можно использовать только на медицинские обследования в пределах государственного скрининга, снятие наличных или нецелевые расходы запрещены.

"Национальный кэшбек" – до 3000 гривен

Государство возвращает 10% от стоимости товаров украинского производства. Максимальная сумма кэшбека составляет 3000 гривен в месяц, а в феврале выплаты будут производиться сразу за два месяца.

Базовая социальная помощь – от 4500 гривен

Выплата предназначена для уязвимых категорий населения и рассчитывается индивидуально. Базовая сумма стартует от 4500 гривен, а сама программа действует в течение шести месяцев с возможностью продления.

Что стоит знать о выплатах в феврале

Не все выплаты доступны каждому. Условия зависят от возраста, социального положения и участия в программах. Часть средств имеет строго целевое назначение, но некоторые украинцы могут одновременно воспользоваться несколькими видами помощи.

