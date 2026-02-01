logo_ukra

Українцям у лютому виплатять 980, 2000, 3000 або 4500 гривень: хто і на що може розраховувати
НОВИНИ

Українцям у лютому виплатять 980, 2000, 3000 або 4500 гривень: хто і на що може розраховувати

Які державні виплати можуть отримати українці у лютому: ЄКнига, скринінг здоров’я 40+, національний кешбек та соціальна допомога.

1 лютого 2026, 18:45
У лютому 2026 року українці зможуть отримати кілька видів державної фінансової підтримки. Йдеться про цільові виплати, які надходитимуть на "Дія.Картку" та призначені як для окремих соціальних груп, так і для широкого кола громадян. Розміри допомоги коливаються від 980 до 4500 гривень залежно від програми.

Українцям у лютому виплатять 980, 2000, 3000 або 4500 гривень: хто і на що може розраховувати

Які виплати існують для українців у лютому. Фото з відкритих джерел

"ЄКнига" — 980 гривень

Одноразову виплату отримають молоді українці, які досягли повноліття у 2025 році або яким виповниться 18 років у 2026-му. Кошти можна витратити виключно на придбання книжок українською мовою протягом трьох місяців після зарахування.

"Скринінг здоров’я 40+" — 2000 гривень

Програма передбачає виплату для громадян віком від 40 років. Гроші можна використати лише на медичні обстеження в межах державного скринінгу, зняття готівки або нецільові витрати заборонені.

"Національний кешбек" — до 3000 гривень

Держава повертає 10% вартості товарів українського виробництва. Максимальна сума кешбеку становить 3000 гривень на місяць, а у лютому виплати здійснюватимуться одразу за два місяці.

Базова соціальна допомога — від 4500 гривень

Виплата призначена для вразливих категорій населення та розраховується індивідуально. Базова сума стартує від 4500 гривень, а сама програма діє протягом шести місяців із можливістю продовження.

Що варто знати про виплати в лютому

Не всі виплати доступні кожному. Умови залежать від віку, соціального статусу та участі в програмах. Частина коштів має суворо цільове призначення, однак деякі українці можуть одночасно скористатися кількома видами допомоги.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про житлові ваучери на 2 млн гривень для ВПО з ТОТ.

Також "Коментарі" писали про те, кого з чоловіків мобілізують у лютому 2026 року.



