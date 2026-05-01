Украинцев заставляют вернуть пенсии: в Раде объяснили, что происходит

Украинцам часто приходится отвечать за ошибки чиновников. В Раде отметили, что подобных ситуаций возникает все больше.

Народный депутат Даниил Гетманцев отметил, что особенно остро такая ситуация проявляется в сфере пенсионного обеспечения. Там, где речь идет о наиболее уязвимой категории населения: пожилых людей, уточнил политик.

"Создается впечатление, что в случаях собственных ошибок Пенсионный фонд Украины прежде всего ищет не решение, а ответственного — и эту роль все чаще отводят пенсионерам, требуя от них возврата средств. Речь идет о тысячах, а иногда и десятках тысяч гривен. Но эти "переплаты" возникают не по вине людей", — отметил народный депутат.

Политик сообщил, что Пенсионный фонд недавно обратился в суд с требованием взыскать с пенсионерки более 31 тыс. грн. Причиной такой ситуации стала ошибка в электронном пенсионном деле. При чем фонд сам допустил ошибку — неправильно определенный вид пенсии, повлекший многолетние перерасчеты.

"То есть государство ошиблось, а платить малый человек. Казалось бы, ситуация очевидна: ошибся орган — он и должен нести ответственность. Но вместо этого Пенсионный фонд решил взыскать средства с пенсионерки. Действующее законодательство Украины четко определяет: пенсионер обязан возвращать излишне выплаченные средства только в двух случаях: если он предоставил недостоверные данные или действовал недобросовестно. Эту позицию не раз подтверждал и Верховный Суд: государство не может переводить собственные просчеты на граждан. Во всех остальных ситуациях ответственность лежит на государстве”, — отметил народный депутат.

По словам парламентария, по этому делу суд принял сторону пенсионерки. Однако отметил, что это лишь одно дело из многих. Заметил, что юристы все чаще говорят о тенденции, когда Пенсионный фонд пытается взимать "переплаты" даже тогда, когда они возникли исключительно из-за внутренних ошибок.

"Фактически это создает опасную практику, когда государственный орган переводит риски собственной некомпетентности на граждан. Подобные ситуации подрывают доверие к государственным институциям. Ведь речь идет не только о деньгах, а о справедливости. Если человек годами получает пенсию, назначенную государством, а потом вдруг узнает, что должен вернуть десятки тысяч гривен через чужую – это выглядит не как правовое государство, а как перевод ответственности”, — отметил он.

Нардеп подчеркнул, что проблему следует решать системно.

