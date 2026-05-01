Українців змушують повернути пенсії: в Раді пояснили, що відбувається

Українцям часто доводиться відповідати за помилки посадовців. В Раді зазначили, що таких ситуацій виникає все більше.

Народний депутат Данило Гетманцев зазначив, що особливо гостро така ситуація проявляється у сфері пенсійного забезпечення. Там, де йдеться про найбільш вразливу категорію населення: людей похилого віку, уточнив політик.

“Складається враження, що у випадках власних помилок Пенсійний фонд України насамперед шукає не рішення, а відповідального – і цю роль дедалі частіше відводять пенсіонерам, вимагаючи від них повернення коштів. Йдеться про тисячі, а іноді й десятки тисяч гривень. Та ці “переплати” виникають не з вини людей”, — зауважив народний депутат.

Політик повідомив, що Пенсійний фонд нещодавно звернувся до суду з вимогою стягнути з пенсіонерки понад 31 тис. грн. Причиною такої ситуації, за його словами, стала помилка в електронній пенсійній справі. При чому фонд сам припустився помилки — неправильно визначений вид пенсії, що спричинив багаторічні перерахунки.

“Тобто держава помилилася, а платити мала людина. Здавалося б, ситуація очевидна: помилився орган – він і має нести відповідальність. Але замість цього Пенсійний фонд вирішив стягнути кошти з пенсіонерки. Чинне законодавство України чітко визначає: пенсіонер зобов’язаний повертати надміру виплачені кошти лише у двох випадках: якщо він подав недостовірні дані або діяв недобросовісно. Цю позицію неодноразово підтверджував і Верховний Суд: держава не може перекладати власні прорахунки на громадян. У всіх інших ситуаціях відповідальність лежить на державі”, — зазначив народний депутат.

За словами парламентаря, у цій справі суд став на бік пенсіонерки. Однак, зазначив, що це лише одна справа з багатьох. Зауважив, що юристи все частіше говорять про тенденцію, коли Пенсійний фонд намагається стягувати “переплати” навіть тоді, коли вони виникли виключно через внутрішні помилки.

“Фактично це створює небезпечну практику, коли державний орган перекладає ризики власної некомпетентності на громадян. Подібні ситуації підривають довіру до державних інституцій. Адже мова йде не лише про гроші, мова йде про справедливість. Якщо людина роками отримує пенсію, призначену державою, а потім раптом дізнається, що повинна повернути десятки тисяч гривень через чужу – це виглядає не як правова держава, а як перекладання відповідальності”, — зауважив він.

Нардеп наголосив, що проблему потрібно вирішувати системно.

