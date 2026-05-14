Украинцы получат новую денежную помощь: выплатят до 3100 грн

В Кабинете министров Украины анонсировали единовременную денежную помощь. Согласно постановлению от 13 мая 2026 года № 602 разовая денежная выплата ко Дню Независимости Украины осуществляется до 24 августа 2026 года в следующих размерах:

- лицам с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

I группы – 3100 грн;

II группы – 2900 грн;

III группы – 2700 грн;

- участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания их родителей;

- лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, – 3100 грн;

- члены семей погибших воинов – 650 грн,

- участники войны – 450 грн.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине пятый год продолжается полномасштабная российская вооруженная агрессия. За это время значительно увеличилось количество ветеранов.

В Министерстве по делам ветеранов Украины по официальному запросу портала "Комментарии" сообщили, что по состоянию 1 апреля 2026 года в Единый государственный реестр ветеранов войны внесена информация о 1 777 382 ветеранах войны, из них 1 462 323 человека имеют статус участника боевых действий. Из этого количества 821 744 ветерана войны получили статус до 24 февраля 2022 года, из них 564 064 человека получили статус участника боевых действий. То есть, за время полномасштабной войны в Украине зарегистрировали 955 638 ветерана.



