Українці отримають нову грошову допомогу: виплатять до 3100 грн

В Кабінеті міністрів України анонсували одноразову грошову допомогу. Відповідно до постанови від 13 травня 2026 р. № 602 разова грошова виплата до Дня Незалежності України здійснюється до 24 серпня 2026 року в таких розмірах:

- особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

I групи — 3100 грн;

II групи — 2900 грн;

III групи — 2700 грн;

- учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, — 1000 грн;

- особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, — 3100 грн;

- члени сімей загиблих воїнів — 650 грн,

- учасники війни — 450 грн.

У Міністерстві у справах ветеранів України на офіційний запит порталу “Коментарі” повідомили, що станом 1 квітня 2026 року до Єдиного державного реєстру ветеранів війни внесена інформація про 1 777 382 ветерани війни, з них 1 462 323 особи мають статус учасника бойових дій. З цієї кількості 821 744 ветерани війни отримали статус до 24 лютого 2022 року, з них 564 064 особи отримали статус учасника бойових дій. Тобто за час повномасштабної війни в Україні зареєстрували 955 638 ветерана.



