Украинцы тратят почти все деньги на выживание: что съедает семейный бюджет в 2026 году

В 2026 году семейные бюджеты украинцев больше всего нагружают продукты питания, коммунальные услуги и транспорт. Война и инфляция принуждают откладывать огромные покупки и развлечения, сосредотачиваясь на нужном. Портал "Комментарии" сравнил ответы трех популярных чат-ботов о том, куда идут деньги украинцев.

Цены в Украине. Фото портал "Комментарии"

ChatGPT называет главными затратами на продукты, жилье, коммунальные услуги, транспорт и лекарства. Отдельно он обращает внимание на расходы на зарядные станции, павербанки, аккумуляторы и горючее для генераторов. В то же время, чат-бот предостерегает: без актуальной статистики нельзя утверждать, что энергонезависимость занимает одно из первых мест по объему затрат.

Gemini оценивает долю продуктов в бюджете семьи в 40-50%, а расходы на топливо и транспорт – в 15-20%. Среди других важных статей он называет коммунальные услуги, средства энергетической автономности, медицину и донаты в армию. Расходы на кофе вне дома и подписки, по оценке чат-бота, остаются способом психологической разгрузки, но их сокращают одними из первых.

Grok утверждает, что еда уносит 50-55% семейного бюджета. Далее он называет коммунальные услуги, на которые, по его оценке, приходится 8-10% расходов и горючее. Чат-бот связывает такую структуру расходов с войной и инфляцией, а также прогнозирует дополнительное давление на бюджет из-за зимнего отопления и удорожания овощей.

Все три ответа сходятся на том, что больше денег уходит на базовые нужды. Модели ИИ указывают на режим фактической выживаемости. ChatGPT отдельно делает акцент на энергетической автономности, Gemini — на медицине и донатах, а Grok делает акцент на доле расходов на еду.

Важно: приведенные проценты – оценки чат-ботов, а не подтвержденная общая статистика.

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