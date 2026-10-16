В Україні космічні націнки: на яких товарах накручують до 1500%

В Україні стрімко дорожчають товари різних груп. Однак на деякі товари націнка може сягати до 1500%. Штучний інтелект пояснив, на які товари продавці часто ставлять космічний цінник. Три моделі ШІ зазначають, що найбільше ціни залежать від бренду, місця продажу, конкуренції та готовності покупця платити за зручність.

Ціни в Україні. Фото портал "Коментарі"

Найвищі показники чат-бот Gemini наводить для снеків, кави та попкорну в кінотеатрах, на АЗС і в зонах відпочинку — 500-1500%. Дрібні аксесуари до гаджетів, зокрема кабелі та чохли, можуть мати націнку 300-1000% і більше.

На косметику, парфумерію та підробки під люксові бренди припадає 200-500%, на фармацевтичні товари й БАДи — 100-400%. Святкові товари, квіти та біжутерію можуть продавати з націнкою 200-800%.

Чат-бот Grok називає націнки 50-200% для косметики, парфумерії, аксесуарів і прикрас. Одяг та взуття масового сегмента можуть мати 50-100%.

У продуктових мережах, за оцінкою чат-бота, загальна націнка може становити 47-53% у преміальному сегменті. Особливо прибутковими він називає каву, шоколад, імпортні солодощі та еко- і біопродукти. В аптеках, за його даними, націнку на безрецептурні ліки обмежено 35%, тоді як косметика й БАДи залишаються прибутковими категоріями.

Чат-бот DeepSeek оцінює націнки на одяг і взуття у 100-300%. За його твердженням, брендові речі в Україні часто коштують на 30-40% дорожче, ніж у ЄС.

Для продуктових мереж чат-бот наводить такі показники: “Сільпо” та “Сімі” — 47-53%, АТБ і Novus — 36-39%, “Велмарт” — 14-22%. Окремо DeepSeek стверджує, що фактичні аптечні націнки можуть сягати 35%, а на безрецептурні препарати — 38,5%.

Також він згадує подорожчання будматеріалів на 30-50% за рік і ноутбуків на 10-20% за кілька місяців, але це зміна цін, а не розмір торговельної націнки.

Усі три чат-боти називають одяг, косметику, аксесуари та окремі продуктові категорії товарами з високими націнками. Водночас найбільший показник — до 1500% — наводить Gemini для їжі та напоїв у спеціальних локаціях. Grok зосереджується на роздрібній торгівлі й аптечних обмеженнях, а DeepSeek додає порівняння продуктових мереж і вартості товарів в Україні та ЄС.

Важливо: наведені цифри — оцінки чат-ботів, а не результати єдиного перевіреного дослідження. Націнка також не дорівнює чистому прибутку продавця: вона не враховує всі витрати бізнесу.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, якими товарами варто запастися восени.



