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В Україні космічні націнки: на яких товарах накручують до 1500%

Штучний інтелект проаналізував, які товари продаються в Україні з найбільшою націнкою

16 жовтня 2026, 16:37
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Кречмаровская Наталия

В Україні стрімко дорожчають товари різних груп. Однак на деякі товари націнка може сягати до 1500%. Штучний інтелект пояснив, на які товари продавці часто ставлять космічний цінник. Три моделі ШІ зазначають, що найбільше ціни залежать від бренду, місця продажу, конкуренції та готовності покупця платити за зручність.

В Україні космічні націнки: на яких товарах накручують до 1500%

Ціни в Україні. Фото портал "Коментарі"

Найвищі показники чат-бот Gemini наводить для снеків, кави та попкорну в кінотеатрах, на АЗС і в зонах відпочинку — 500-1500%. Дрібні аксесуари до гаджетів, зокрема кабелі та чохли, можуть мати націнку 300-1000% і більше.

На косметику, парфумерію та підробки під люксові бренди припадає 200-500%, на фармацевтичні товари й БАДи — 100-400%. Святкові товари, квіти та біжутерію можуть продавати з націнкою 200-800%.

Чат-бот Grok називає націнки 50-200% для косметики, парфумерії, аксесуарів і прикрас. Одяг та взуття масового сегмента можуть мати 50-100%.

У продуктових мережах, за оцінкою чат-бота, загальна націнка може становити 47-53% у преміальному сегменті. Особливо прибутковими він називає каву, шоколад, імпортні солодощі та еко- і біопродукти. В аптеках, за його даними, націнку на безрецептурні ліки обмежено 35%, тоді як косметика й БАДи залишаються прибутковими категоріями.

Чат-бот DeepSeek оцінює націнки на одяг і взуття у 100-300%. За його твердженням, брендові речі в Україні часто коштують на 30-40% дорожче, ніж у ЄС.

Для продуктових мереж чат-бот наводить такі показники: “Сільпо” та “Сімі” — 47-53%, АТБ і Novus — 36-39%, “Велмарт” — 14-22%. Окремо DeepSeek стверджує, що фактичні аптечні націнки можуть сягати 35%, а на безрецептурні препарати — 38,5%.

Також він згадує подорожчання будматеріалів на 30-50% за рік і ноутбуків на 10-20% за кілька місяців, але це зміна цін, а не розмір торговельної націнки.

Усі три чат-боти називають одяг, косметику, аксесуари та окремі продуктові категорії товарами з високими націнками. Водночас найбільший показник — до 1500% — наводить Gemini для їжі та напоїв у спеціальних локаціях. Grok зосереджується на роздрібній торгівлі й аптечних обмеженнях, а DeepSeek додає порівняння продуктових мереж і вартості товарів в Україні та ЄС.

Важливо: наведені цифри — оцінки чат-ботів, а не результати єдиного перевіреного дослідження. Націнка також не дорівнює чистому прибутку продавця: вона не враховує всі витрати бізнесу.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, якими товарами варто запастися восени.




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