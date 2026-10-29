Ці витрати з'їдають сімейний бюджет: на що найбільше витрачають українці у 2026 році

У 2026 році сімейні бюджети українців найбільше навантажують продукти харчування, комунальні послуги та транспорт. Війна й інфляція змушують відкладати великі покупки та розваги, зосереджуючись на необхідному. Портал “Коментарі” порівняв відповіді трьох популярних чат-ботів про те, куди йдуть гроші українців.

Ціни в Україні. Фото портал "Коментарі"

ChatGPT називає головними витратами продукти, житло, комунальні послуги, транспорт і ліки. Окремо він звертає увагу на витрати на зарядні станції, павербанки, акумулятори та пальне для генераторів. Водночас чат-бот застерігає: без актуальної статистики не можна стверджувати, що енергонезалежність посідає одне з перших місць за обсягом витрат.

Gemini оцінює частку продуктів у бюджеті родини у 40-50%, а витрат на пальне й транспорт — у 15-20%. Серед інших важливих статей він називає комунальні послуги, засоби енергетичної автономності, медицину та донати на армію. Витрати на каву поза домом і підписки, за оцінкою чат-бота, залишаються способом психологічного розвантаження, але їх скорочують одними з перших.

Grok стверджує, що їжа забирає 50-55% сімейного бюджету. Далі він називає комунальні послуги, на які, за його оцінкою, припадає 8-10% витрат, і пальне. Чат-бот пов’язує таку структуру видатків із війною та інфляцією, а також прогнозує додатковий тиск на бюджет через зимове опалення й подорожчання овочів.

Усі три відповіді сходяться на тому, що найбільше грошей іде на базові потреби. Моделі ШІ вказують на режим фактичного виживання. ChatGPT окремо наголошує на енергетичній автономності, Gemini — на медицині та донатах, а Grok робить акцент на частці витрат на їжу.

Важливо: наведені відсотки — оцінки чат-ботів, а не підтверджена спільна статистика.

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