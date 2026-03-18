71077

2184.76

43.9

50.52

Украинцы уже тратят последнее: на что хватает денег в Украине
Украинцы уже тратят последнее: на что хватает денег в Украине

Расходы в Украине против европейских стран - на что граждане тратят больше всего

18 марта 2026, 21:12
Кречмаровская Наталия

Базовые нужды украинцев забирают 84% бюджета. В Германии и Нидерландах этот показатель составляет 56–59%.

Больше украинцы тратят на продукты питания и алкогольные напитки, кроме ресторанов и кафе — 40%. Эти же расходы во Франции требуют 16% бюджета, в Германии – 15%, а в Нидерландах – 14%.

На обязательные платежи (коммунальные, аренда, платежи по долгам, кредитам или ипотеке) украинцев тратят 31% бюджета. Во Франции граждане на это тратят 17%, а в Германии и Нидерландах — по 20%.

Меньше всего украинцы тратят на досуг — всего 1% бюджета, тогда как в европейских странах на это приходится 16-17%.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине ускоряется инфляция, об этом свидетельствуют и данные Государственной службы статистики, это признают и в Верховной Раде.

Годовая инфляция в феврале 2026 года, по данным Госстата, ускорилась до 7,6% (против 7,4% в январе). Потребительские цены на продукты питания и безалкогольные напитки за месяц выросли на 1,4% (февраль 2026 по январь 2026 года).

Между тем за год аналогичная продуктовая корзина выросла в цене на 9,9% (февраль 2026 года по февраль 2025 года). В этот период подорожали:

Народный депутат Даниил Гетманцев отметил, что в настоящее время инфляция несколько ускорилась.

"Это ожидаемый процесс в условиях войны, курсовых колебаний и глобальных вызовов. Однако критически важно поддерживать покупательную способность граждан. Ведь только за последний год продуктовая корзина подорожала на 12-33%, в том числе базовые продукты — яйца, мясо, рыба и хлеб", — отметил нардеп.

По его словам, государство должно реагировать на стремительный рост цен из-за соответствующей индексации зарплат, пенсий и социальных выплат.



