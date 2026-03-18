Українці вже витрачають останнє: на що вистачає грошей в Україні
Українці вже витрачають останнє: на що вистачає грошей в Україні

Витрати в Україні проти європейських країн - на що громадяни витрачають найбільше

18 березня 2026, 21:12
Базові потреби українців забирають 84% бюджету. У Німеччині та Нідерландах цей показник становить 56-59%. 

Найбільше українці витрачають на продукти харчування та алкогольні напої, крім ресторанів та кафе — 40%. Ці ж витрати у Франції вимагають 16% бюджету, у Німеччині — 15%, а в Нідерландах — 14%.

На обов'язкові платежі (комунальні, оренда, платежі за боргами, кредитами чи іпотекою) українців витрачають 31% бюджету. У Франції громадяни на це витрачають 17%, а Німеччині та Нідерландах — по 20%.

Найменше українці витрачають на дозвілля — лише 1% бюджету, тоді як у європейських країнах на це припадає 16-17%.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні прискорюється інфляція про це свідчать і дані Державної служби статистики, це визнають і у Верховній Раді. 

Річна інфляція у лютому 2026 року, за даними Держстату, прискорилася до 7,6% (проти 7,4% у січні). Споживчі ціни на продукти харчування та безалкогольні напої за місяць зросли на 1,4% (лютий 2026 року до січня 2026 року). 

Тим часом за рік аналогічний продуктовий кошик виріс в ціні на 9,9% (лютий 2026 року до лютого 2025 року). У цей період подорожчали:

Народний депутат Данило Гетманцев зазначив, що наразі інфляція дещо прискорилася.

“Це очікуваний процес в умовах війни, курсових коливань та глобальних викликів. Проте критично важливо підтримувати купівельну спроможність громадян. Адже лише за останній рік продуктовий кошик подорожчав на 12–33%, зокрема й базові продукти – яйця, м’ясо, риба та хліб”, — зауважив нардеп. 

За його словами, держава має реагувати на стрімке зростання цін через відповідну індексацію зарплат, пенсій та соціальних виплат. 



