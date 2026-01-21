Украинцы запасаются наличкой: в НБУ шокировали цифрой о том, сколько гривен на руках у людей

Объем наличных денег в обращении в Украине по итогам 2025 года вырос на 12,6% и увеличился на 103,9 млрд гривен. По состоянию на 1 января 2026 в обращении находилось уже 926,3 млрд гривен, сообщила прессслужба Национального банка Украины.

Гривна. Фото: из открытых источников

В НБУ отмечают, что темпы роста наличных денег ускорились по сравнению с 2024 годом, когда прирост составил 7,6%. Основными факторами стали возобновление экономической активности, рост заработных плат и социальных выплат, стабильный потребительский спрос, а также замедление инфляции. Часть экономических операций по-прежнему обслуживается именно наличными.

Дополнительное влияние оказали и риски безопасности. Усиление ракетных и дроновых атак, в частности, на энергетическую и критическую инфраструктуру, стимулирует граждан формировать запас наличной гривны "на черный день".

По данным регулятора, в настоящее время в обращении находятся 2,6 млрд банкнот на сумму 916,9 млрд гривен и 15,2 млрд монет общей стоимостью 9,3 млрд гривен. В среднем на одного жителя Украины приходится 64 банкноты и 193 разменных и оборотных монет.

Самой распространенной банкнотой остается номинал 500 гривен, тогда как меньше всего в обращении – 50 гривен. В то же время в 2025 году впервые за последние годы выросло количество банкнот номиналами 100 и 50 гривен.

Наибольшее сокращение зафиксировано среди банкнот по 200 гривен – их количество уменьшилось на 17,6% из-за замещения купюрами по 1 000 гривен и постепенное извлечение старых образцов. Также уменьшается количество банкнот по 10 и 5 гривен, заменяемых соответствующими монетами.

Читайте на портале "Комментарии" — благодаря новому урожаю в стране зафиксировано замедление инфляции. Пищевые продукты дорожают медленнее. Об этом идет речь в макроэкономическом и монетарном обзоре Нацбанка Украины.



