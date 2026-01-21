Українці запасаються готівкою: в НБУ шокували цифрою про те, скільки гривень на руках у людей

Обсяг готівки в обігу в Україні за підсумками 2025 року зріс на 12,6% і збільшився на 103,9 млрд гривень. Станом на 1 січня 2026 року в обігу перебувало вже 926,3 млрд гривень, повідомила пресслужба Національного банку України.

Гривня. Фото: із відкритих джерел

У НБУ зазначають, що темпи зростання готівки пришвидшилися порівняно з 2024 роком, коли приріст становив 7,6%. Основними чинниками стали відновлення економічної активності, зростання заробітних плат і соціальних виплат, стабільний споживчий попит, а також сповільнення інфляції. Частина економічних операцій, як і раніше, обслуговується саме готівкою.

Додатковий вплив мали й безпекові ризики. Посилення ракетних та дронових атак, зокрема на енергетичну й критичну інфраструктуру, стимулює громадян формувати запас готівкової гривні "на чорний день".

За даними регулятора, нині в обігу перебуває 2,6 млрд банкнот на суму 916,9 млрд гривень і 15,2 млрд монет загальною вартістю 9,3 млрд гривень. У середньому на одного жителя України припадає 64 банкноти та 193 розмінні й обігові монети.

Найпоширенішою банкнотою залишається номінал 500 гривень, тоді як найменше в обігу – 50 гривень. Водночас у 2025 році вперше за останні роки зросла кількість банкнот номіналами 100 і 50 гривень.

Найбільше скорочення зафіксовано серед банкнот по 200 гривень – їх кількість зменшилася на 17,6% через заміщення купюрами по 1 000 гривень і поступове вилучення старих зразків. Також зменшується кількість банкнот по 10 і 5 гривень, які замінюють відповідними монетами.

