logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.9

EUR/UAH

50.71

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Финансы 2026 Украинский банк заблокировал счет клиентке из-за "немытой головы"
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинский банк заблокировал счет клиентке из-за "немытой головы"

Украинский Monobank заблокировал счет клиентки после видеоверификации на фоне российского флага.

10 марта 2026, 08:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Украинский банк Monobank заблокировал счет клиентке после попытки пройти видеоверификацию на фоне российского флага. Об инциденте рассказал соучредитель банка Олег Гороховский, опубликовав объяснение ситуации в соцсети Threads.

Украинский банк заблокировал счет клиентке из-за "немытой головы"

Monobank заблокировал счет клиентке. Фото: Pexels

Олег Гороховский рассказал, что клиентка обратилась в службу поддержки с вопросом, почему ее карточку заблокировали. 

"Обратилась клиентка на видеоверификацию с вопросом, чего заблокировали ее счет. Сказали, что из-за того, что голова немыта…", — написал Гороховский.

Как видно из опубликованного фото, причина блокировки была совсем другой. Во время видеоверификации позади девушки на стене было заметно знамя России. Именно присутствие символики государства-агрессора во время официальной процедуры идентификации явилось основанием для немедленной реакции банка.

Украинский банк заблокировал счет клиентке из-за ”немытой головы” - фото 2

Олег Гороховский "объяснил" блокировку счета в Monobank. Фото пользователя заблюрено

Публикация быстро вызвала активную реакцию пользователей в сети. В комментариях многие отреагировали на инцидент с юмором и иронией.

"Для верификации поворачивайте голову налево, пока не услышите "щелчок"".

"Не прошла тест на айсикью"

"Скажите, что для разблокировки счета нужно сделать пару фото по городу"

"Просчиталась, но где…"

Однако некоторые пользователи отметили, что на фото мог быть флаг Словении, а не России, отличающийся лишь наличием герба.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МИД высмеяли истерики Сийярто по поводу денег "Сбербанка"

Также "Комментарии" писали, что в Украине "лопнули" сразу два банка. Вернут ли деньги вкладчикам.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.threads.com/@gorokhovsky/post/DVqivrWjHlb
Теги:

Новости

Все новости