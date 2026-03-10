Украинский банк заблокировал счет клиентке из-за "немытой головы"

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Украинский банк Monobank заблокировал счет клиентке после попытки пройти видеоверификацию на фоне российского флага. Об инциденте рассказал соучредитель банка Олег Гороховский, опубликовав объяснение ситуации в соцсети Threads.
Monobank заблокировал счет клиентке. Фото: Pexels
Олег Гороховский рассказал, что клиентка обратилась в службу поддержки с вопросом, почему ее карточку заблокировали.
Как видно из опубликованного фото, причина блокировки была совсем другой. Во время видеоверификации позади девушки на стене было заметно знамя России. Именно присутствие символики государства-агрессора во время официальной процедуры идентификации явилось основанием для немедленной реакции банка.
Олег Гороховский "объяснил" блокировку счета в Monobank. Фото пользователя заблюрено
Публикация быстро вызвала активную реакцию пользователей в сети. В комментариях многие отреагировали на инцидент с юмором и иронией.
Однако некоторые пользователи отметили, что на фото мог быть флаг Словении, а не России, отличающийся лишь наличием герба.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МИД высмеяли истерики Сийярто по поводу денег "Сбербанка"
Также "Комментарии" писали, что в Украине "лопнули" сразу два банка. Вернут ли деньги вкладчикам.