Украинский банк заблокировал счет клиентке из-за "немытой головы"

Украинский банк Monobank заблокировал счет клиентке после попытки пройти видеоверификацию на фоне российского флага. Об инциденте рассказал соучредитель банка Олег Гороховский, опубликовав объяснение ситуации в соцсети Threads.

Monobank заблокировал счет клиентке. Фото: Pexels

Олег Гороховский рассказал, что клиентка обратилась в службу поддержки с вопросом, почему ее карточку заблокировали.

"Обратилась клиентка на видеоверификацию с вопросом, чего заблокировали ее счет. Сказали, что из-за того, что голова немыта…", — написал Гороховский.

Как видно из опубликованного фото, причина блокировки была совсем другой. Во время видеоверификации позади девушки на стене было заметно знамя России. Именно присутствие символики государства-агрессора во время официальной процедуры идентификации явилось основанием для немедленной реакции банка.

Олег Гороховский "объяснил" блокировку счета в Monobank. Фото пользователя заблюрено

Публикация быстро вызвала активную реакцию пользователей в сети. В комментариях многие отреагировали на инцидент с юмором и иронией.

"Для верификации поворачивайте голову налево, пока не услышите "щелчок"".

"Не прошла тест на айсикью"

"Скажите, что для разблокировки счета нужно сделать пару фото по городу"

"Просчиталась, но где…"

Однако некоторые пользователи отметили, что на фото мог быть флаг Словении, а не России, отличающийся лишь наличием герба.

