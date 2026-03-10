logo_ukra

Український банк заблокував рахунок клієнтці через "немиту голову"
commentss НОВИНИ Всі новини

Український банк заблокував рахунок клієнтці через "немиту голову"

Український Monobank заблокував рахунок клієнтки після відеоверифікації на тлі російського прапора.

10 березня 2026, 08:52
Автор:
avatar

Slava Kot

Український банк Monobank заблокував рахунок клієнтки після спроби пройти відеоверифікацію на тлі російського прапора. Про інцидент розповів співзасновник банку Олег Гороховський, опублікувавши пояснення ситуації у соцмережі Threads.

Український банк заблокував рахунок клієнтці через "немиту голову"

Monobank заблокував рахунок клієнтці. Фото: Pexels

Олег Гороховський розповів, що клієнтка звернулася до служби підтримки з питанням, чому її картку заблокували. 

"Звернулася клієнтка на відеоверифікацію з питанням, чого заблокували її рахунок. Сказали, що через те, що голова немита…", — написав Гороховський.

Як видно з опублікованого фото, причина блокування була зовсім іншою. Під час відеоверифікації позаду дівчини на стіні був помітний прапор Росії. Саме присутність символіки держави-агресора під час офіційної процедури ідентифікації стала підставою для негайної реакції банку.

Український банк заблокував рахунок клієнтці через ”немиту голову” - фото 2

Олег Гороховський "пояснив" блокування рахунку у Monobank. Фото користувачки заблюрено

Публікація швидко викликала активну реакцію користувачів у мережі. У коментарях багато хто відреагував на інцидент із гумором та іронією. 

"Для верифікації повертайте голову ліворуч, поки не почуєте "клац"".

"Не пройшла тест на айсікью"

"Скажіть, що для разблокировкі рахунка, потрібно зробити пару фото по місту"

"Прорахувалась, але де…"

Однак дехто з користувачів зауважив, що на фото міг бути прапор Словенії, а не Росії, який відрізняється лише наявністю герба.

Читайте Comments.ua в Google News
Джерело: https://www.threads.com/@gorokhovsky/post/DVqivrWjHlb
