Український банк заблокував рахунок клієнтці через "немиту голову"

Slava Kot
Український банк Monobank заблокував рахунок клієнтки після спроби пройти відеоверифікацію на тлі російського прапора. Про інцидент розповів співзасновник банку Олег Гороховський, опублікувавши пояснення ситуації у соцмережі Threads.
Monobank заблокував рахунок клієнтці. Фото: Pexels
Олег Гороховський розповів, що клієнтка звернулася до служби підтримки з питанням, чому її картку заблокували.
Як видно з опублікованого фото, причина блокування була зовсім іншою. Під час відеоверифікації позаду дівчини на стіні був помітний прапор Росії. Саме присутність символіки держави-агресора під час офіційної процедури ідентифікації стала підставою для негайної реакції банку.
Олег Гороховський "пояснив" блокування рахунку у Monobank. Фото користувачки заблюрено
Публікація швидко викликала активну реакцію користувачів у мережі. У коментарях багато хто відреагував на інцидент із гумором та іронією.
Однак дехто з користувачів зауважив, що на фото міг бути прапор Словенії, а не Росії, який відрізняється лише наявністю герба.
