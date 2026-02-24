Украинский бизнес после обвала выжил и вышел на плато: тяжело игнорировать цифры войны

Украинская экономика во время полномасштабной войны прошла через резкие качели: обвал на старте вторжения, быстрое восстановление, короткий бум и постепенный выход на плато. Такие выводы следуют из анализа открытий и закрытий бизнеса, динамики вакансий и онлайн-покупок, опубликованного Опендатаботом.

Война сломала экономику за недели, но бизнес и рынок труда возобновились почти полностью

Предпринимательство: от нуля в реестрах до рекордов

Перед полномасштабным вторжением в 2021 году в Украине в среднем еженедельно открывалось 5676 ФЛПов и 1077 компаний. В начале февраля 2022-го был зафиксирован рекорд: за одну неделю зарегистрировали 9 350 новых ФЛП . Дальше – резкий стоп: с началом вторжения реестры закрылись, и регистрация новых бизнесов фактически стала невозможной.

После возобновления работы ЕГР в конце марта темпы были ниже: 3 565 регистраций ФЛП и 289 новых компаний в неделю. По итогам 2022 года открытий стало существенно меньше: в среднем на 28% меньше новых ФЛП в неделю и на 40% меньше компаний , чем до войны.

Далее экономика "подняла голову": в 2023 году бизнес активизировался настолько, что количество новых ФЛП даже немного превысило уровень 2021-го. Абсолютный пик произошел осенью 2023 года, когда за неделю открылись 12 534 новых предпринимателя . После этого волна спала: в 2024 году открытий стало меньше, а 2025-й Опендатабот описывает как выход на плато – 5579 новых ФЛПов и 717 компаний в неделю .

Рынок труда: падение до "почти нуля" и возврат до 95%

Шок по рынку труда был почти мгновенным: если в 2021 году ежедневно публиковали в среднем около 106 тысяч вакансий, то в начале марта 2022 – всего около 3 тысяч. Восстановление стартовало в апреле и набирало темп к осени. В 2025 году рынок, по данным аналитики, восстановился примерно на 95% – около 100 тысяч вакансий в день , а в западных областях показатели иногда доходили до 150% от довоенного уровня.

Изменилась и структура спроса: доля вакансий без требования опыта выросла с 29% в 2021 году до 42% в 2025-м , а среди кандидатов стало больше женщин – их доля поднялась с 53% до 62% . Также сместился топ профессий: продавцы и менеджеры по продажам остаются среди лидеров, но спрос на барменов опережает спрос на бухгалтеров, а среди массовых вакансий заметно возросла роль водителей.

ИТ: так и не вернувшийся рынок "как было"

Отдельная история – ИТ-сфера. До войны резюме превышали вакансии примерно в 1,2 раза (36 тыс. против 29 тыс.). После вторжения дисбаланс резко вырос: в пиковые периоды резюме было в разы больше, чем вакансий, а самым плохим стал 2023 год. Улучшение началось в 2024-м, а в конце 2025-го количество вакансий выросло до примерно 9,5 тысяч , тогда как резюме стабилизировались на уровне 82–83 тысяч . То есть рынок ожил, но соотношение спроса и предложения все еще далеко от довоенного.

Онлайн-торговля: падение до 7% и устойчивый рост

Электронная коммерция просела на старте вторжения особенно резко: активность онлайн-покупателей падала до 7% . Но уже в конце 2022 г. сегмент перешел к росту и сохраняет положительную динамику. По данным платформы Хорошоп, в Украине работает более 12 000 онлайн-магазинов, сгенерировавших 15 млн заказов в 2025 году . Отдельно отмечается, что бизнес адаптировался к рискам типа блекаутов: факторы, которые раньше "сбивали" продажи, теперь меньше влияют на запуск и работу магазинов.

Общая картина сводится к простому выводу: падение было резким и глубоким, но восстановление – реальное, а 2025 год во многих показателях выглядит не только как стабилизация без "фейерверков", но и без провалов .

Читайте на "Комментариях", что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина готова заморозить войну на нынешней линии фронта, одновременно отвергая требование России вывести войска из ключевых стратегических районов.