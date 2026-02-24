Український бізнес після обвалу вижив і вийшов на плато: цифри війни, які важко ігнорувати

Українська економіка під час повномасштабної війни пройшла через різкі "гойдалки": обвал на старті вторгнення, швидке відновлення, короткий бум і поступовий вихід на плато. Такі висновки випливають з аналізу відкриттів і закриттів бізнесу, динаміки вакансій та онлайн-покупок, який опублікував Опендатабот.

Війна зламала економіку за тижні, але бізнес і ринок праці відновилися майже повністю

Підприємництво: від нуля в реєстрах до рекордів

Перед повномасштабним вторгненням у 2021 році в Україні в середньому щотижня відкривалося 5 676 ФОПів і 1 077 компаній. На початку лютого 2022-го був зафіксований рекорд: за один тиждень зареєстрували 9 350 нових ФОПів. Далі – різкий стоп: із початком вторгнення реєстри закрилися, і реєстрація нових бізнесів фактично стала неможливою.

Після відновлення роботи ЄДР наприкінці березня темпи були нижчими: 3 565 реєстрацій ФОПів і 289 нових компаній за тиждень. За підсумками 2022 року відкриттів стало суттєво менше: у середньому на 28% менше нових ФОПів на тиждень і на 40% менше компаній, ніж до війни.

Далі економіка "підняла голову": у 2023 році бізнес активізувався настільки, що кількість нових ФОПів навіть трохи перевищила рівень 2021-го. Абсолютний пік стався восени 2023 року, коли за тиждень відкрилися 12 534 нові підприємці. Після цього хвиля спала: у 2024 році відкриттів стало менше, а 2025-й Опендатабот описує як вихід на плато – 5 579 нових ФОПів і 717 компаній на тиждень.

Ринок праці: падіння до "майже нуля" і повернення до 95%

Шок по ринку праці був майже миттєвим: якщо у 2021 році щодня публікували в середньому близько 106 тисяч вакансій, то на початку березня 2022-го – лише близько 3 тисяч. Відновлення стартувало у квітні й набирало темп до осені. У 2025 році ринок, за даними аналітики, відновився приблизно на 95% – близько 100 тисяч вакансій на день, а в західних областях показники інколи доходили до 150% від довоєнного рівня.

Змінилася і структура попиту: частка вакансій без вимоги досвіду зросла з 29% у 2021 році до 42% у 2025-му, а серед кандидатів стало більше жінок – їхня частка піднялася з 53% до 62%. Також змістився "топ" професій: продавці й менеджери з продажів залишаються серед лідерів, але попит на барменів випереджає попит на бухгалтерів, а серед масових вакансій помітно зросла роль водіїв.

ІТ: ринок, який так і не повернувся "як було"

Окрема історія – ІТ-сфера. До війни резюме перевищували вакансії приблизно у 1,2 раза (36 тис. проти 29 тис.). Після вторгнення дисбаланс різко виріс: у пікові періоди резюме було у рази більше, ніж вакансій, а найгіршим став 2023 рік. Покращення почалося у 2024-му, а наприкінці 2025-го кількість вакансій зросла до приблизно 9,5 тисяч, тоді як резюме стабілізувалися на рівні 82–83 тисяч. Тобто ринок ожив, але співвідношення попиту й пропозиції все ще далеке від довоєнного.

Онлайн-торгівля: падіння до 7% і стійке зростання

Електронна комерція просіла на старті вторгнення особливо різко: активність онлайн-покупців падала до 7%. Але вже наприкінці 2022 року сегмент перейшов до зростання і зберігає позитивну динаміку. За даними платформи Хорошоп, в Україні працює понад 12 000 онлайн-магазинів, які згенерували 15 млн замовлень у 2025 році. Окремо наголошується, що бізнес адаптувався до ризиків на кшталт блекаутів: фактори, які раніше "збивали" продажі, тепер менше впливають на запуск і роботу магазинів.

Загальна картина зводиться до простого висновку: падіння було різким і глибоким, але відновлення – реальне, а 2025 рік у багатьох показниках виглядає як стабілізація без "феєрверків", але й без провалів.

