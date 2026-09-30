Уже стоит вопрос, есть ли возможность продолжать войну: сколько миллиардов не хватает Украине

Украина ищет международные источники финансирования для покрытия еще 20 млрд долларов нужд оборонного бюджета. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий. По его словам, общий дефицит оборонных потребностей на 2026 год составляет $27 млрд, однако около $7 млрд правительство планирует обеспечить собственными ресурсами благодаря оптимизации, экономии и перераспределению бюджетных расходов.

Гривна. Фото: из открытых источников

Речь идет о средствах, необходимых для обеспечения сил обороны вооружением, техникой, дронами и ракетами. Особое значение правительство придает производству украинского оружия, в частности, средств поражения большой дальности.

Корецкий объяснил, что цифра в $27 млрд не является новой дополнительной потребностью. Она входит в общую оценку стоимости войны на 2026 год — $155 млрд. В эту сумму учитываются не только бюджетные расходы, но и военная помощь партнеров, поступающая непосредственно в виде вооружения и техники.

Параллельно Украина должна выполнить ряд условий, необходимых для получения международного финансирования. По словам премьера, правительство планирует ускорить работу над соответствующими решениями и завершить часть обязательств до 15 октября. Речь идет о постановлениях правительства и других решениях, тогда как часть необходимых шагов должна сделать Верховная Рада.

Отдельно Корецкий сообщал еще об одном значительном пакете — $29,5 млрд международного финансирования, для получения которого Украина должна выполнить предусмотренные договоренностями условия. Правительство уже работает над необходимыми документами, а часть законопроектов должны быть рассмотрены парламентариями.

Финансовый вопрос напрямую связан с оборонными возможностями страны: средства требуются не только для текущих расходов, но и для обеспечения производства вооружений в последующих периодах.

Также издание "Комментарии" сообщало - Россия может усиливать кампанию ударов по Киеву одновременно с попытками дестабилизировать жизнь украинской столицы. Об этом пишет The Economist со ссылкой на двух высокопоставленных украинских чиновников.



