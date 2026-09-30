Вже стоїть питання чи є змога продовжувати війну: скільки мільярдів бракує Україні

Україна шукає міжнародні джерела фінансування для покриття ще 20 млрд доларів потреб оборонного бюджету. Про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, загальний дефіцит оборонних потреб на 2026 рік становить $27 млрд, однак близько $7 млрд уряд планує забезпечити власними ресурсами – завдяки оптимізації, економії та перерозподілу бюджетних видатків.

Гривня. Фото: із відкритих джерел

Йдеться про кошти, необхідні для забезпечення Сил оборони озброєнням, технікою, дронами та ракетами. Особливе значення уряд надає виробництву української зброї, зокрема засобів ураження великої дальності.

Корецький пояснив, що цифра у $27 млрд не є новою додатковою потребою. Вона входить до загальної оцінки вартості війни на 2026 рік — $155 млрд. У цю суму враховують не лише бюджетні видатки, а й військову допомогу партнерів, яка надходить безпосередньо у вигляді озброєння та техніки.

Паралельно Україна має виконати низку умов, необхідних для отримання міжнародного фінансування. За словами прем’єра, уряд планує прискорити роботу над відповідними рішеннями та завершити свою частину зобов’язань до 15 жовтня. Йдеться про постанови уряду та інші рішення, тоді як частину необхідних кроків має зробити Верховна Рада.

Окремо Корецький повідомляв про ще один значний пакет — $29,5 млрд міжнародного фінансування, для отримання якого Україна повинна виконати передбачені домовленостями умови. Уряд уже працює над необхідними документами, а частину законопроєктів мають розглянути парламентарі.

Фінансове питання безпосередньо пов’язане з оборонними можливостями країни: кошти потрібні не лише для поточних витрат, а й для забезпечення виробництва озброєнь у наступних періодах.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія може посилювати кампанію ударів по Києву одночасно із спробами дестабілізувати життя української столиці. Про це пише The Economist із посиланням на двох високопоставлених українських чиновників.



