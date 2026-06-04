В мире зафиксировано рекордное количество миллионеров: все из-за одной технологии

По итогам 2025 года количество миллионеров на планете достигло исторического максимума – 25,3 миллиона человек. Главным фактором такого скачка стало стремительное развитие искусственного интеллекта и связанный с ним рост стоимости технологических компаний на мировых биржах.

Количество миллионеров в мире побило рекорд. Фото из открытых источников

В отчете французской консалтинговой компании Capgemini указано, что совокупный капитал состоятельных людей вырос до рекордных 98,3 триллиона долларов. Для сравнения, мировой валовой внутренний продукт в 2024 году оценивался примерно в 111 триллионов долларов.

Эксперты отмечают, что бум вокруг технологий искусственного интеллекта стал основной причиной создания нового богатства. Инвесторы активно вкладывали средства в компании, занимающиеся разработкой ИИ, производством чипов и вычислительной инфраструктуры. Это привело к резкому росту стоимости акций и помогло увеличить количество миллионеров почти на два миллиона за один год.

В то же время богатство продолжает концентрироваться в руках самых богатых людей. Быстрее всего росло состояние лиц с капиталом более 30 миллионов долларов. Их количество достигло рекордных 250 тысяч человек.

Больше всего новых миллионеров появилось в США. За год их количество увеличилось на 736 тысяч и достигло 8,7 миллиона человек. В то же время, высокие темпы роста богатства продемонстрировал Азиатско-Тихоокеанский регион. Особенно заметный рост зафиксирован в Японии и Китае, где стало на 436 000 и 154 000 миллионеров больше. Европа также вернулась в позитивную динамику после предварительного спада. Здесь количество состоятельных людей выросло на 6,5%. Аналитики связывают это с понижением инфляции и стабилизацией денежных рынков.

Capgemini прогнозирует, что 2026 может стать еще одним рекордным периодом для роста глобального богатства. Одной из причин называют возможный выход на биржу компании SpaceX, что может создать новую волну миллионеров и миллиардеров и приблизить ее основателя Илона Маска к статусу первого в мире триллионера.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск может стать богаче многих государств.