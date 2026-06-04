У світі зафіксовано рекордну кількість мільйонерів: усе через одну технологію

За підсумками 2025 року кількість мільйонерів на планеті досягла історичного максимуму — 25,3 мільйона людей. Головним чинником такого стрибка став стрімкий розвиток штучного інтелекту та пов’язане з ним зростання вартості технологічних компаній на світових біржах.

Кількість мільйонерів у світі побила рекорд. Фото з відкритих джерел

У звіті французької консалтингової компанії Capgemini вказано, що сукупний капітал заможних людей зріс до рекордних 98,3 трильйона доларів. Для порівняння, світовий валовий внутрішній продукт у 2024 році оцінювався приблизно у 111 трильйонів доларів.

Експерти зазначають, що саме бум навколо технологій штучного інтелекту став основною причиною створення нового багатства. Інвестори активно вкладали кошти в компанії, які займаються розробкою ШІ, виробництвом чипів та обчислювальної інфраструктури. Це спричинило різке зростання вартості акцій і допомогло збільшити кількість мільйонерів майже на два мільйони за один рік.

Водночас багатство продовжує концентруватися в руках найбагатших людей. Найшвидше зростали статки осіб із капіталом понад 30 мільйонів доларів. Їхня кількість сягнула рекордних 250 тисяч осіб.

Найбільше нових мільйонерів з’явилося у США. За рік їхня кількість збільшилася на 736 тисяч і досягла 8,7 мільйона осіб. Водночас найвищі темпи зростання багатства продемонстрував Азіатсько-Тихоокеанський регіон. Особливо помітне зростання зафіксовано в Японії та Китаї, де стало на 436 000 та 154 000 мільйонерів більше. Європа також повернулася до позитивної динаміки після попереднього спаду. Тут кількість заможних людей зросла на 6,5%. Аналітики пов’язують це зі зниженням інфляції та стабілізацією фінансових ринків.

Фахівці прогнозують, що 2026 рік може стати ще одним рекордним періодом для зростання глобального багатства. Однією з причин називають можливий вихід на біржу компанії SpaceX, що може створити нову хвилю мільйонерів і мільярдерів та наблизити її засновника Ілона Маска до статусу першого у світі трильйонера.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Ілон Маск може стати багатшим за держави.