В Раде хватаются за голову: рассказали о шокирующей инициативе властей

В Украине могут повысить пенсионный возраст. В Раде критикуют инициативу и отмечают, что таким решением власти хотят исправить свои провалы.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков подчеркнул, что пенсионеры в Украине едва выживают, ведь пенсий не хватает даже на вещи первой необходимости. В 2026 году, по его словам, пенсия увеличилась "аж" на 234 грн. Это, объяснил политик, около 8 грн в день.

"Сумма, за которую не купишь даже пустой пакет! Теперь чиновники начали рассказывать, что "минималка" должна быть не менее 6 тысяч гривен. Это очень хорошо, но готово ли правительство показать, где возьмет средства? Когда в прошлом году предлагали поднять минимальную пенсию вдвое – до 4722 грн, власти рассказывали, что денег нет! Параллельно сегодня начинают появляться разговоры о повышении пенсионного возраста до 67 лет. Может, власть хочет, чтобы пожилые люди вообще не дождались пенсии?!”, — подчеркнул народный депутат.

По его словам, проблема не в возрасте выхода на пенсию, а в том, что из-за политики власти в Украине стремительно сокращается количество людей, официально работающих.

"Миллионы уехали за границу. Часть бизнеса закрылась или ушла в тень. Тысячи людей избегают официального трудоустройства, потому что боятся попасть на радары ТЦК. В результате государство недополучает налоги и взносы в Пенсионный фонд. Сегодня на одного пенсионера приходится меньше одного работающего. А для нормальной работы системы должно быть, по меньшей мере, двое”, — объяснил политик.

Парламентарий отметил, что вместо того, чтобы искать самое простое решение и перекладывать проблемы на пожилых людей, власти должны ответить, что было сделано для создания рабочих мест, для возвращения украинцев домой, для развития экономики.

"Потому что поднять пенсионный возраст — легче всего. Значительно сложнее признать собственные ошибки и начать их исправлять!", — подчеркнул политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде думают о принятии законопроекта о "налоге на OLX".



