logo_ukra

BTC/USD

62346

ETH/USD

1670.7

USD/UAH

44.84

EUR/UAH

51.9

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Фінанси 2026 В Раді хапаються за голову: розповіли про шокуючу ініціативу влади
commentss НОВИНИ Всі новини

В Раді хапаються за голову: розповіли про шокуючу ініціативу влади

Народний депутат Разумков розповів, чому не вистачає грошей на пенсії і як уряд планує вирішити проблему

9 червня 2026, 16:21
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Україні можуть підвищити пенсійний вік. У Раді критикують ініціативу та зазначають, що таким рішенням влада хоче виправити свої провали. 

В Раді хапаються за голову: розповіли про шокуючу ініціативу влади

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков наголосив, що пенсіонери в Україні ледве виживають, адже пенсій не вистачає навіть на речі першої потреби. У 2026 році, за його словами, пенсія збільшилась “аж” на 234 грн. Це, пояснив політик, близько 8 грн на день. 

“Сума, за яку не купиш навіть порожній пакет! Тепер урядовці почали розповідати, що "мінімалка" має бути не менше 6 тисяч гривень. Це дуже добре, але чи готовий уряд показати, де візьме кошти?! Коли минулого року пропонували підняти мінімальну пенсію вдвічі – до 4722 грн, влада розповідала, що грошей немає! Паралельно сьогодні починають з’являтися розмови про підвищення пенсійного віку до 67 років. Може влада хоче, щоб літні люди взагалі не дочекалися пенсії?!”, — наголосив народний депутат. 

За його словами, проблема не у віці виходу на пенсію, а в тому, що через політику влади в Україні стрімко скорочується кількість людей, які офіційно працюють. 

“Мільйони виїхали за кордон. Частина бізнесу закрилася або пішла в тінь. Тисячі людей уникають офіційного працевлаштування, бо бояться потрапити на радари ТЦК. У результаті держава недоотримує податки та внески до Пенсійного фонду. Сьогодні на одного пенсіонера припадає менше одного працюючого. А для нормальної роботи системи має бути щонайменше двоє”, — пояснив політик. 

Парламентар зауважив, що замість того, щоб шукати найпростіше рішення і перекладати проблеми на літніх людей, влада має відповісти, що було зроблено для створення робочих місць, для повернення українців додому, для розвитку економіки. 

“Бо підняти пенсійний вік — найлегше. Значно складніше визнати власні помилки і почати їх виправляти!”, — наголосив політик. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді думають про ухвалення законопроєкту про “податок на OLX”.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://youtu.be/0mc_FyqJXDQ?si=3ydeZ1TLCX-Z0tV8
Теги:

Новини

Всі новини