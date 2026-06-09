В Раді хапаються за голову: розповіли про шокуючу ініціативу влади

В Україні можуть підвищити пенсійний вік. У Раді критикують ініціативу та зазначають, що таким рішенням влада хоче виправити свої провали.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков наголосив, що пенсіонери в Україні ледве виживають, адже пенсій не вистачає навіть на речі першої потреби. У 2026 році, за його словами, пенсія збільшилась “аж” на 234 грн. Це, пояснив політик, близько 8 грн на день.

“Сума, за яку не купиш навіть порожній пакет! Тепер урядовці почали розповідати, що "мінімалка" має бути не менше 6 тисяч гривень. Це дуже добре, але чи готовий уряд показати, де візьме кошти?! Коли минулого року пропонували підняти мінімальну пенсію вдвічі – до 4722 грн, влада розповідала, що грошей немає! Паралельно сьогодні починають з’являтися розмови про підвищення пенсійного віку до 67 років. Може влада хоче, щоб літні люди взагалі не дочекалися пенсії?!”, — наголосив народний депутат.

За його словами, проблема не у віці виходу на пенсію, а в тому, що через політику влади в Україні стрімко скорочується кількість людей, які офіційно працюють.

“Мільйони виїхали за кордон. Частина бізнесу закрилася або пішла в тінь. Тисячі людей уникають офіційного працевлаштування, бо бояться потрапити на радари ТЦК. У результаті держава недоотримує податки та внески до Пенсійного фонду. Сьогодні на одного пенсіонера припадає менше одного працюючого. А для нормальної роботи системи має бути щонайменше двоє”, — пояснив політик.

Парламентар зауважив, що замість того, щоб шукати найпростіше рішення і перекладати проблеми на літніх людей, влада має відповісти, що було зроблено для створення робочих місць, для повернення українців додому, для розвитку економіки.

“Бо підняти пенсійний вік — найлегше. Значно складніше визнати власні помилки і почати їх виправляти!”, — наголосив політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді думають про ухвалення законопроєкту про “податок на OLX”.



