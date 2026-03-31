В Раде не скрывают горькую правду: власть готовит украинцам "удар в спину"

Украина, согласно новой программе МВФ, взяла обязательства относительно повышения налогов. Пока в Раде продолжаются дискуссии, а правительство отложило часть наработок на будущее. Однако народные избранники уверены, что впереди украинцев ждут шокирующие изменения.

Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что налоговый удар для ФЛП временно отложили, но обязательства перед МВФ остались. Он рассказал, что готовит власть предпринимателям.

По его словам, Кабмин подал в Верховную Раду пакет налоговых законопроектов.

"Пока там нет НДС для ФЛП. Но это лишь временная пауза, а не отказ от этой идеи. Потому что соответствующее обязательство уже зафиксировано в меморандуме с МВФ, под которым стоят подписи президента, премьер-министра, министра финансов и главы Нацбанка. И это требование никуда не исчезло. Это означает, что к вопросу НДС для ФЛП власть еще вернется и будет пытаться его протянуть вместе с другой опасной идеей – применение новых правил задним числом”, — предупредил нардеп.

По его словам, будут смотреть на доходы за прошлые годы, чтобы определить, кто из ФЛП должен платить НДС – у кого оборот превышал установленный лимит 1 или 4 млн грн, в зависимости от того, какой порог в конце концов оставят.

"Ни в одной нормальной стране так не работает. Законы не могут ухудшать условия для людей задним числом. Это нарушение Конституции, это делает любое планирование бизнеса просто невозможным! Что дальше – начнут отжимать все, что могут?!", — отметил он.

Нардеп предупредил, что такие эксперименты ведут только к одному – окончательной потере доверия людей к государству. А последствия этого могут быть просто катастрофическими – и для экономики, и для всей страны, подытожил политик.

