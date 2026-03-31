В Раде не скрывают горькую правду: власть готовит украинцам "удар в спину"

Кречмаровская Наталия
Украина, согласно новой программе МВФ, взяла обязательства относительно повышения налогов. Пока в Раде продолжаются дискуссии, а правительство отложило часть наработок на будущее. Однако народные избранники уверены, что впереди украинцев ждут шокирующие изменения.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что налоговый удар для ФЛП временно отложили, но обязательства перед МВФ остались. Он рассказал, что готовит власть предпринимателям.
По его словам, Кабмин подал в Верховную Раду пакет налоговых законопроектов.
По его словам, будут смотреть на доходы за прошлые годы, чтобы определить, кто из ФЛП должен платить НДС – у кого оборот превышал установленный лимит 1 или 4 млн грн, в зависимости от того, какой порог в конце концов оставят.
Нардеп предупредил, что такие эксперименты ведут только к одному – окончательной потере доверия людей к государству. А последствия этого могут быть просто катастрофическими – и для экономики, и для всей страны, подытожил политик.
