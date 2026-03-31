У Раді не приховують гіркої правди: влада готує українцям “удар в спину”

Кречмаровская Наталия
Україна, відповідно до нової програми МВФ, взяла зобов'язання щодо підвищення податків. Поки в Раді тривають дискусії, а уряд відклав частину напрацювань на майбутнє. Однак народні обранці впевнені, попереду українців чекають шокуючі зміни.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Дмитро Разумков зазначив, що податковий удар для ФОПів тимчасово відклали, але зобов’язання перед МВФ залишилися. Він розповів, що готує влада підприємцям.
За його словами, Кабмін подав до Верховної Ради пакет податкових законопроєктів.
За його словами, будуть дивитися на доходи за минулі роки, щоб визначити, хто з ФОПів має платити ПДВ — у кого оборот перевищував встановлений ліміт 1 або 4 млн грн, залежно від того, який поріг зрештою залишать.
Нардеп попередив, що такі експерименти ведуть лише до одного — остаточної втрати довіри людей до держави. А наслідки цього можуть бути просто катастрофічні – і для економіки, і для всієї країни, підсумував політик.
