У Раді не приховують гіркої правди: влада готує українцям “удар в спину”

Україна, відповідно до нової програми МВФ, взяла зобов'язання щодо підвищення податків. Поки в Раді тривають дискусії, а уряд відклав частину напрацювань на майбутнє. Однак народні обранці впевнені, попереду українців чекають шокуючі зміни.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков зазначив, що податковий удар для ФОПів тимчасово відклали, але зобов’язання перед МВФ залишилися. Він розповів, що готує влада підприємцям.

За його словами, Кабмін подав до Верховної Ради пакет податкових законопроєктів.

“Поки що там немає ПДВ для ФОПів. Але це лише тимчасова пауза, а не відмова від цієї ідеї. Бо відповідне зобов’язання вже зафіксоване в меморандумі з МВФ, під яким стоять підписи президента, прем’єр-міністра, міністра фінансів і голови Нацбанку. І ця вимога нікуди не зникла. Це означає, що до питання ПДВ для ФОПів влада ще повернеться і буде намагатися його протягнути разом з іншою небезпечною ідеєю – застосування нових правил заднім числом”, — попередив нардеп.

За його словами, будуть дивитися на доходи за минулі роки, щоб визначити, хто з ФОПів має платити ПДВ — у кого оборот перевищував встановлений ліміт 1 або 4 млн грн, залежно від того, який поріг зрештою залишать.

“У жодній нормальній країні так не працює. Закони не можуть погіршувати умови для людей заднім числом. Це порушення Конституції, це робить будь-яке планування бізнесу просто неможливим! Що далі – почнуть віджимати все, що можуть?!”, — зазначив він.

Нардеп попередив, що такі експерименти ведуть лише до одного — остаточної втрати довіри людей до держави. А наслідки цього можуть бути просто катастрофічні – і для економіки, і для всієї країни, підсумував політик.

