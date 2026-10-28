В Раде не скрывают возмущения: "за эту пенсию нельзя даже умереть"

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Кречмаровская Наталия
Верховная Рада в первом чтении приняла проект государственного бюджета на 2027 год. Парламентарии возмущаются, что не все необходимые правки были учтены, а бюджет называют антисоциальным.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Александр Качура подчеркнул, что минимальный размер пенсии закладывается в проект Государственного бюджета на 2027 год на уровне 2878 грн.
По его словам, можно было перераспределить около 28 млрд грн. По его убеждению, деньги можно взять:
с телемарафоном,
из Государственного управления делами, которое содержит автопарки, санатории и другое хозяйство для чиновников,
по расходам на Офис Президента, Верховную Раду, прокуратуру и другие государственные органы.
Парламентарий отметил, что его правка не прошла, и подчеркнул, что за бюджет не будет голосовать.
Напомним: портал "Комментарии" писал, на что украинцы тратят больше всего денег в 2026 году.