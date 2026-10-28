В Раде не скрывают возмущения: "за эту пенсию нельзя даже умереть"

Верховная Рада в первом чтении приняла проект государственного бюджета на 2027 год. Парламентарии возмущаются, что не все необходимые правки были учтены, а бюджет называют антисоциальным.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Александр Качура подчеркнул, что минимальный размер пенсии закладывается в проект Государственного бюджета на 2027 год на уровне 2878 грн.

"Цены на продукты, лекарства и коммунальные услуги постоянно растут. Наши пенсионеры уже вынуждены считать каждую копейку. За эти деньги человек не может нормально жить, а сегодня даже на собственные похороны не может собрать! А как же Конституция Украины?! Статья 1 прямо определяет Украину социальным государством! Статья 46 гарантирует право на социальную защиту, а статья 48 – право на достаточный уровень жизни!”, — отметил политик.

По его словам, можно было перераспределить около 28 млрд грн. По его убеждению, деньги можно взять:

с телемарафоном,

из Государственного управления делами, которое содержит автопарки, санатории и другое хозяйство для чиновников,

по расходам на Офис Президента, Верховную Раду, прокуратуру и другие государственные органы.

"Это позволило бы уже в следующем году повысить минимальные пенсии до 5000 гривен! Да, даже 5000 гривен сегодня недостаточно. Но это уже значительно больше, чем заложило правительство. И для наших пенсионеров, вынужденных считать каждую копейку, это уже существенная разница!", — подчеркнул политик.

Парламентарий отметил, что его правка не прошла, и подчеркнул, что за бюджет не будет голосовать.

Напомним: портал "Комментарии" писал, на что украинцы тратят больше всего денег в 2026 году.



