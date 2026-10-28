В Раді не приховують обурення: “за цю пенсію не можна навіть померти”

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Кречмаровская Наталия
Верховна Рада у першому читанні ухвалила проєкт державного бюджету на 2027 рік. Парламентарі обурюються, що не всі необхідні правки були враховані, а бюджет загалом називають антисоціальним.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олександр Качура наголосив, що мінімальний розмір пенсії закладають у проєкт Державного бюджету на 2027 рік на рівні 2878 грн.
За його словами, можна було перерозподілити майже 28 млрд грн. На його переконання, гроші можна взяти:
з телемарафону,
з Державного управління справами, яке утримує автопарки, санаторії та інше господарство для чиновників,
з видатків на Офіс Президента, Верховну Раду, прокуратуру та інші державні органи.
Парламентар зауважив, що його правка не пройшла, і зазначив, що за бюджет не голосуватиме.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, на що українці витрачають найбільше грошей у 2026 році.