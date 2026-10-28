В Раді не приховують обурення: “за цю пенсію не можна навіть померти”

Верховна Рада у першому читанні ухвалила проєкт державного бюджету на 2027 рік. Парламентарі обурюються, що не всі необхідні правки були враховані, а бюджет загалом називають антисоціальним.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олександр Качура наголосив, що мінімальний розмір пенсії закладають у проєкт Державного бюджету на 2027 рік на рівні 2878 грн.

“Ціни на продукти, ліки та комунальні послуги постійно зростають. Наші пенсіонери вже змушені рахувати кожну копійку. За ці гроші людина не може нормально жити, а сьогодні навіть на власний похорон не може назбирати! А як же Конституція України?! Стаття 1 прямо визначає Україну соціальною державою! Стаття 46 гарантує право на соціальний захист, а стаття 48 — право на достатній рівень життя!”, — зазначив політик.

За його словами, можна було перерозподілити майже 28 млрд грн. На його переконання, гроші можна взяти:

з телемарафону,

з Державного управління справами, яке утримує автопарки, санаторії та інше господарство для чиновників,

з видатків на Офіс Президента, Верховну Раду, прокуратуру та інші державні органи.

“Це дозволило б уже наступного року підвищити мінімальні пенсії до 5000 гривень! Так, навіть 5000 гривень сьогодні недостатньо. Але це вже значно більше, ніж заклав уряд. І для наших пенсіонерів, які змушені рахувати кожну копійку, це вже суттєва різниця!”, — наголосив політик.

Парламентар зауважив, що його правка не пройшла, і зазначив, що за бюджет не голосуватиме.

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